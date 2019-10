Congo-Kinshasa: L'administration du 2e vaccin contre Ebola programmée au mois de novembre

Le coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la maladie, le Dr Jean-Jacques Muyembe a annoncé pour début novembre prochain, le démarrage de l'administration du 2e vaccin contre Ebola dans deux communes de la ville de Goma, au Nord-Kivu. Il l'a dit au cours d'une conférence de presse tenue samedi 12 octobre à Kinshasa.

« Vers le 18 octobre, le vaccin arrive à Goma et on va commencer la vaccination au début de novembre. Il y a déjà deux communes qui ont été choisies : Madjengo et Kahembe. Parce que dans l'une des communes, il y a beaucoup de ressortissants de Beni et Butembo. C'est donc une commune à risque. Et certainement, nous allons étendre aussi cette vaccination à nos petits commerçants qui vont à Gisenyi au Rwanda pour protéger nos voisins du Rwanda. Si ça marche bien, nous pouvons étendre cala à d'autres provinces, certainement le Sud-Kivu et l'Ituri », a expliqué le Dr Muyembe.

Selon lui, la nouvelle approche que le président de la République a apportée produit des résultats probants dans la riposte contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans l'Est du pays.