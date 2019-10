Cote d'Ivoire: Eglise orthodoxe - Achija Pacôme Marie fait des éclaircissements

Dans une annonce faite à la presse le 2 septembre dernier, le Berger Achija Pacôme Marie avait informé de son retrait de l'Eglise Catholique pour désormais intégrer l'Eglise Orthodoxe. En réponse, ladite église avait réagi pour préciser qu'elle ne reconnaissait pas le berger comme étant membre de l'Eglise Orthodoxe.

Un mois après, le berger Achija Pâcome Marie désormais Abba Achija revient à la charge pour, dit-il, apporter certains éclaircissements.

« Nous avons été un peu surpris qu'après avoir conduit, par la Grâce de Dieu et par la prière de la Vierge Marie un ministère catholique important, l'annonce de notre appartenance à l'Eglise Orthodoxe a suscité des démentis d'églises orthodoxes établies en Côte d'Ivoire.

Une personne responsable, mariée et chef de famille peut-elle prendre le risque de faire une telle déclaration sans être véritablement membre et fidèle d'une Eglise Orthodoxe ? La réponse évidente est non », peut-on lire dans l'annonce qui nous est parvenue.

Et Achija Pacôme Marie d'affirmer : « Nous, Achija Pacôme Marie Serge N'goran, vous informons officiellement que nous appartenons à L'éparchie Orthodoxe des Rites Orientaux de France et d'Afrique dont le Métropolite est Sa Béatitude Nicolas ».

Il explique qu'au niveau de l'Afrique, il est sous l'autorité du Primat d'Afrique, Monseigneur Jérôme Assongba et appartient au Patriarcat Syriaque d'Antioche et de tout l'Orient dirigé par Sa Sainteté Ignatius Ephrem Li Karim, Patriarche d'Antioche et de tout l'Orient.

« L'Eglise Syriaque Orthodoxe d'Antioche et de tout l'Orient est une Eglise autonome, autocéphale. Sa Béatitude Nicolas et Le Primat d'Afrique Jérôme Assongba sont de sources authentiques Syriaque.

Comme vous pouvez le constater, nous sommes bel et bien Catholique Orthodoxe. Nous continuons, avec la bénédiction du Primat de notre Eparchie, de conduire un ministère marial, œcuménique, apostolique et prophétique nommé désormais Ministère Famille des Peuples », a-t-il précisé.