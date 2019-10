Ile Maurice: Accident à Rose-Belle - «Mo pa ti pansé li grav koumsa», dit le père des frères Sabine

«Quand je suis arrivé à l'hôpital, on m'a annoncé qu'il y a eu six morts dont mes deux garçons.» Daniel Sabine a perdu deux de ses trois fils, Ismael Sabine, 15 ans et Ezechiel Sabine, 17 ans, dans l'accident de Rose-Belle, survenu hier soir.

Ses deux fils ont quitté le domicile dans la soirée après le dîné après 20 h 30. Daniel Sabine explique qu'il ne sait pas où se rendaient le groupe avant que l'accident a lieu. «Le chauffeur habite le voisinage. Je ne peux expliquer pourquoi mes enfants étaient avec lui.»

C'est vers 23 heures, qu'il a appris qu'un accident a eu lieu et que ses deux fils étaient à bord du véhicule impliqué, une Hyundai Matrix. «Mo pa ti pansé li grav koumsa. Je me suis rendu à l'hôpital et c'est là qu'on a annoncé la nouvelle.»

Les circonstances qui ont provoqué ce drame demeurent floues. Les proches ne sont pas au courant où se rendait le groupe. Ce que l'on s'est sait, c'est que la route était glissante au moment où l'accident a eu lieu. Le véhicule a percuté violemment le mur du poste de police de Rose-Belle. Les pompiers et la Special Supporting Unit ont été mandés sur place quand l'alerte a été donnée.

Outre les frères Sabine, Laval Nadal (46 ans), Ryan Nadal (14 ans), Adel Catherine (18 ans), Jean Rodie Catherine (20 ans) ont aussi rendu l'âme. Les six victimes habitaient le même voisinage.

Elisée Dorinska est toujours admis à l'hôpital Jawaharlal Nehru de Rose-Belle. Son état de santé inspire de graves inquiétudes. L'autopsie des six corps sera pratiquée dans le courant de l'après-midi.