Congo-Kinshasa: Kisangani - Lancement ce lundi du séminaire multidisciplinaire et interinstitutionnel en faveur des institutions provinciales

Le ministre d'Etat, ministre de la Décentralisation et Réformes Institutionnelles Azarias Ruberwa Manywa va lancer, ce lundi 14 octobre 2019, le Séminaire multidisciplinaire et interinstitutionnel de renforcement des capacités des animateurs des institutions provinciales.

Pour cette première étape de Kisangani, ces assises mobilisent près de 160 participants dont les députés, Gouverneurs et ministres provinciaux de Tshopo, Buta, Ituri, Haut et Bas-Uélé.

Organisés par le Ministère de la décentralisation et réformes institutionnelles avec l'appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), en collaboration avec ONUFEMMES et le Bureau des Nations Unies pour les Droits de l'Homme (BCNUH), ces assises ont pour objectif : « contribuer au renforcement des capacités des Ministres et députés provinciaux sur leurs rôles et responsabilités afin d'assurer le bon fonctionnement de leurs institutions respectives en vue d'impulser le développement économique local et social des provinces », précise un communiqué du PNUD parvenu au journal Le Potentiel.

A l'issue de ces travaux de six jours, les animateurs des institutions provinciales devront être en mesure notamment, de : « mieux cerner leurs rôles et responsabilités dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la décentralisation ; faire comprendre et convaincre de l'opportunité de prendre en compte dans les programmes de développement de la province les aspects sociaux pouvant concourir à l'atteinte des objectifs du développement durable (ODD) pour ainsi booster le développement de leurs provinces respectives ».

Ils devront aussi être à même d'« élaborer les édits et mener le plaidoyer en faveur de ces différents aspects sociaux à prendre en charge dans les politiques de développement de la province ; prendre en compte les besoins des femmes et des hommes lors d'élaboration et vote des budgets, programmes de développement afin de ne laisser personne de côté; comprendre les subtilités et l'importance du contrôle parlementaire pour le suivi et l'exécution des politiques publiques et des budgets adoptés ; établir un cadre de dialogue permanent interinstitutionnel ; identifier les besoins spécifiques en renforcement des capacités et élaborer un plan opérationnel ; connaitre les mandats des partenaires multi et bilatéraux afin d'envisager les voies et moyens favorables pour solliciter leurs appuis dans la mise en œuvre de la politique et des programmes de développement de la province ».

Selon le communiqué du PNUD, trois grandes zones ont été constituées. Il s'agit de la zone Est, zone Ouest et la zone centre-sud. Les nouvelles provinces issues du découpage territorial ont été priorisées du fait qu'elles peinent à asseoir leurs institutions. Ainsi pour le Pool 1, la Tshopo reçoit les provinces issues de l'ancienne Province Orientale à savoir Buta, Ituri, Haut et Bas-Uélé.

Par ailleurs, toutes les 26 provinces seront bénéficiaires de ce vaste programme de renforcement des capacités pour assurer la promotion du développement local.