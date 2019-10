Soudan: Mufreh informé de la situation générale dans l'Etat du Nil Blanc

Kosti — - Le Wali de l'Etat du Nil Blanc, Maj-Gén. Haider Ali Al-Teraifi a informé le Ministre des Affaires Religieuses et des Dotations, Nasr-Eddin Mufreh, lors d'une réunion à Kosti, sur la Situation Générale en matière de Sécurité, de Politique et d'Economie dans son Etat, ainsi que l'Ampleur des Pertes causées par les inondations et les précipitations efforts déployés pour fournir une assistance humanitaire aux personnes touchées.

Le Ministre des Affaires Religieuses a déclaré à SUNA que le but de sa visite était de se familiariser avec les Performances des Départements d'Etat affiliés au Ministère et de participer à un Atelier sur l'Evaluation de la Performance du Hajj de 14 h 40 afin d'identifier les Avantages et Inconvénients de l'année précédente.

Il a ajouté que, lors de la réunion, il avait été informé de détails concernant la Situation Politique, Sécuritaire, Economique et Sociale et qu'il avait entendu un exposé complet sur les Destructions et les Dégâts causés par les Inondations et les Pluies.

Le Ministre a annoncé que le Gouvernement Fédéral se tenait aux côtés de l'Etat du Nil Blanc pour surmonter les Inondations et l'impact des Pluies, appelant les Organisations Nationales et Etrangères à aider le Gouvernement de l'Etat du Nil Blanc à reconstruire les Localités affectées et les Familles touchées par les Inondations.

Le Maj-Gén. Al-Teraifi a déclaré qu'il avait présenté au Ministre Fédéral en visite une information complète sur la Situation Politique, Sécuritaire et Economique, ainsi que sur la Population vivant dans l'État, faisant référence à l'importance de la visite du Ministre des Affaires Religieuses à l'Etat du Nil, en tant que le premier Ministre Fédéral depuis la Formation du Gouvernement de Transition à examiner sur le terrain les divers problèmes de cet Etat.