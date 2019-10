Sénégal: L'Ansd relève plus d'entrée que de sorties du territoire national

Dans son « Bulletin semestriel N°1 », l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) précise que sur les entrées et sorties du territoire national, les données sur les flux d'entrées et de sorties du territoire nationale sont fournies par la Direction de la Police de l'air et des frontières (Dpaf).

«Dans l'ensemble, il y a eu plus d'entrées que de sorties du territoire nationale avec un solde migratoire global de 102.472 personnes.

Les individus ayant la nationalité sénégalaise sont ceux qui font le plus d'entrées (452.135) et de sorties (465.520) dans le pays. Les Africains hors Cedeao font le moins d'entrées (47.239) et de sorties (42.691) », renseigne l'Ansd.

Elle ajoute que le solde migratoire (différence entre les entrées et les sorties du territoire national) positif montre qu'il y a eu beaucoup plus d'entrées que de sorties du territoire national.

Le solde le plus élevé est celui de la zone Cedeao y compris la Mauritanie mais sans le Sénégal (99.140), il est suivi de ceux de l'Europe (12.941) et de l'Afrique hors CEDEAO (4.548).

Les soldes migratoires négatifs du Sénégal et du Reste du Monde (hors Afrique et Europe) respectivement de -13.385 et de -772 montrent qu'il y a plus de sorties de Sénégalais et de ressortissants du « Reste du monde » vers l'étranger que d'entrées.