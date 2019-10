Gabon: George Weah chez Ali Bongo Ondimba

Libreville, le 12 0ctobre 2019 - Le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, a reçu ce jour son homologue du Libéria, Son Excellence George Weah, dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié.

Le Chef de l'Etat et son hôte ont exprimé leur volonté commune de renforcer les relations de coopération bilatérale entre le Gabon et le Libéria. Tout en se félicitant de l'excellence des relations multiformes entre les deux pays, et soucieux du développement de leurs sous-régions respectives, les deux dirigeants ont, entre autres sujets, examiné les questions de développement économique, de sécurité et de paix.

A cet égard, ils ont encouragé les opérateurs économiques de leurs pays à explorer les opportunités existantes de part et d'autres dans le cadre d'avantages mutuellement bénéfiques. Le Président de la République du Libéria s'est réjoui de cette rencontre avec son Frère et ami. Il s'est par ailleurs félicité de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé par nos compatriotes en terre gabonaise. « Je suis content de voir le Président en bonne santé, je suis satisfait des relations cordiales que nous avons et je le remercie pour l'hospitalité qui m'est offerte », a-t-il déclaré.

En marge de son entretien avec son homologue gabonais, le Président Libérien a effectué une visite à la Zone Économique à Régime Privilégié de Nkok, et s'est ensuite rendu au Nouveau Port d'Owendo où il a échangé avec quelques autorités dudit site.

Faut -il le rappler,c'est le premier ministre qui a accueilli au nom du président Ali Bongo Ondimba, le président du Libéria. George Weah. Il a foulé, pour la première fois, la terre gabonaise depuis son élection à la magistrature suprême, en décembre 2017. L'ancienne gloire du football africain entame une visite de 72 h. Cette nouvelle visite s'ajoute à celles d'une quinzaine de chefs d'Etat qui, ces derniers mois, ont été reçus en audience au palais de bord de mer.