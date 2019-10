Afrique: Qualifs CAN 2021 - Ca passe pour le Tchad, pas pour Djibouti et Maurice

L'équipe du Tchad s'est qualifiée pour la suite des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2021 de football, ce 13 octobre 2019, tout comme celles du Soudan du Sud, de Sao Tomé-et-Principe et de la Gambie. Ce qui signifie que l'aventure CAN 2021 s'est arrêtée prématurément pour Djibouti et Maurice.

L'équipe de football de Djibouti n'a pas réédité l'exploit réalisé en éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

L'aventure des Djiboutiens en qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations 2021 s'est achevée dès le tour préliminaire, ce 13 octobre 2019. Mais il s'en est fallu de peu pour que « Les Requins de la Mer Rouge » ne créent encore la sensation.

La sélection djiboutienne a en effet effacé le score du match aller (1-1) en tenant en échec 1-1 les Gambiens sur leur pelouse, ce dimanche à Banjul. Les protégés du Français Julien Mette ont même ouvert le score sur penalty dès la 10e minute.

Mais, lors d'une séance de tirs au but complétement folle, les Est-Africains ont craqué. Et les « Scorpions » ont arraché leur place dans le groupe D des qualifs, aux côtés des Congolais, des Gabonais et des Angolais.

Pas de regrets pour les Mauriciens

Les Mauriciens n'ont pas de regrets à avoir, contrairement aux Djiboutiens. Ils n'ont jamais fait illusion face à aux Santoméens. Battus 3-1 à l'aller par Sao Tomé-et-Principe, la sélection mauricienne s'est un nouveau inclinée 2-1, ce dimanche à Sao Tomé.

Résultat, ce sont les lusophones qui disputeront les rencontres du groupe C (Ghana, Afrique du Sud, Soudan), à partir du mois de novembre.

Les Soudanais du Sud ont également bien géré leur double confrontation face aux Seychelles. Après leur succès 2-1 à domicile, ils ont encore gagné, 1-0 à Victoria. Les « Bright Stars » rejoignent les Burkinabè, les Ougandais et les Malawiens, dans le groupe B.

Les Tchadiens retrouvent le sourire

Enfin, s'il y en a qui peuvent avoir le sourire, ce sont les Tchadiens. Forfaits pour l'édition 2017 et disqualifiés pour celle de 2019, les « Sao » conservent toutes leurs chances de se qualifier pour la CAN 2021.

Ils ont en effet réussi une belle performance en éliminant le Liberia aux tirs au but (5-4), après deux matches nuls 1-1.

Dans un mois, la phase de groupes des qualifications débutera avec les journées 1 et 2, programmées entre le 11 et le 19 novembre.