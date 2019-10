Congo-Kinshasa: Les ressortissants de la Province du Maniema satisfaits de l'octroi du passeport à Salomon Kalonda

Après une longue attente, Salomon Idi Kalonda Della, communément appelé Salomon SK Della, conseiller financier de Moïse Katumbi, a, enfin, obtenu son passeport congolais. Il aura donc attendu cinq mois pour l'obtenir. Tout s'est dénoué à Bruxelles, lors du dernier voyage du chef de l'Etat. Dans les prochains jours, Salomon SK Della va retrouver le « Boss » dans son quartier général de Lubumbashi.

A cette occasion, les originaires et/ou Ressortissants de la Province du Maniema, toutes tendances confondues, vivant à Kinshasa, réunis dans une Dynamique Salomon Kalonda pour le développement (DSKD), ne sont pas restés indifférents.

Ils ont, dans un mot de satisfaction lu le vendredi 11 octobre 2019, célébré avec faste l'octroi du passeport ordinaire de leur digne fils et frère Salomon Kalonda Idi Della, acteur politique et de développement, par les autorités congolaises, mettant ainsi fin à son exil politique. Ainsi, ils ont salué la décrispation politique prônée et concrétisée par le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Comme pour dire que la Dynamique Salomon Kalonda pour le développement (DSKD) attend chaleureusement le retour de celui qui susurre aux oreilles de Moïse Katumbi, au pays de ses ancêtres, pour y poursuivre ses activités politiques et de développement et ainsi contribuer à son émergence.

Pour ce faire, la DSKD remercie tous les acteurs de cet aboutissement ayant consacré le respect d'un droit constitutionnellement reconnu à tout citoyen, gage de paix sociale, signe d'émergence d'un Etat de droit, respectueux des valeurs démocratiques. Pour les originaires et/ou Ressortissants de la Province du Maniema, toutes tendances confondues, vivant à Kinshasa, le retour de Salomon Kalonda Idi Della en RDC symbolise l'unité nationale.

Rappel

C'est par son compte twitter que le financier de Katumbi s'est chargé d'annoncer la nouvelle. « Après une longue attente, j'ai enfin reçu mon passeport. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu durant cet exil », écrit-il. Toujours fidèle à son mentor, Moïse Katumbi, Salomon Idi promet de rentrer le plus rapidement possible en RDC pour poursuivre le combat. «Je salue la décrispation politique prônée par le chef de l'Etat et vais rentrer en RDC bientôt pour y poursuivre la lutte au sein de l'opposition aux côtés de Moïse Katumbi », promet-il.