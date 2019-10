Tunisie: Présidentielle 2019 - Plus de 6600 observateurs d'organisations de la société civile déployés dans les bureaux de vote à l'intérieur du pays et à l'étranger (ONG)

Tunis — La directrice Programme d'I Watch, Yousra Mkadhem a indiqué que plus de 6600 observateurs d'organisations de la société civile dans les 27 circonscriptions électorales à l'intérieur du pays et 6 circonscriptions à l'étranger sont affectés dans les bureaux de vote pour le second tour de la présidentielle.

Les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux concernant l'absence d'observateurs dans ces bureaux ce dimanche sont erronées, a-t-elle affirmé lors d'un point de presse à Tunis. Etaient présents à la rencontre, la coalition Awfia, l'observatoire Chahed, l'organisation Jeunesse sans frontières et le Centre Tunisien Méditerranéen (TU-MED).

Propager des rumeurs selon lesquelles il n'y a pas d'observateurs dans les bureaux de vote est de nature à perturber l'opération électorale et d'avoir un impact négatif sur le vote, les électeurs pouvant perdre confiance dans tout le processus électoral, a regretté la responsable d'I Watch.

Intervenant à cette occasion, les représentants des ONG ont relevé la réduction du nombre des représentants des candidats en comparation avec le 1er tour de la présidentielle et des législatives.

Ils ont affirmé la présence d'observateurs de la société civile dans les bureaux de vote dans la zone frontalière et dans les zones rurales éloignées. Pour eux, les rumeurs circulant sur l'absence d'observateurs sont infondées et ne doivent pas être prises en considération pour ne pas nuire au processus électoral et entamer la confiance des électeurs dans le processus électoral.