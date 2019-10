Ile Maurice: Sky to Be - Descente aux enfers d'un artiste talentueux

Il a bataillé presque toute sa vie pour se faire un nom. Et il y est parvenu. L'année dernière, Jean Patrice Kevin Dina, alias Sky to Be, a pu sortir son album intitulé «Circonstances lavie». D'ailleurs, avec son titre Dodo baba - qui a recueilli jusqu'ici plus de 5 millions de vue sur YouTube - il a fait vibrer de nombreuses personnes durant des mois, à Maurice comme ailleurs. Mais alors, que lui est-il arrivé? Quelles sont les circonstances qui l'ont conduit en prison ?

Malgré le succès, son talent n'a pas été reconnu à juste titre, dira son entourage. Même si Dodo baba s'est hissé à la deuxième position dans le classement des disques de l'année 2018 sur plusieurs radios. Mais celui qui aspirait à une vie meilleure pour sa petite famille, dont sa compagne, Stacy, et son fils de trois ans, respirera de nouveau l'air frais en 2021.

Sky to Be a débuté avec des vidéos amateurs dans les rues de Roche-Bois, d'où il est originaire. Il n'a pas caché le fait qu'il a longtemps évolué dans l'univers infernal de la drogue. «Cela fait partie de son vécu. S'il l'a avoué, c'est pour sensibiliser les jeunes afin qu'ils ne sombrent pas à leur tour... » Mais alors qu'il était un homme nouveau et projetait même de se marier, selon ses propres dires, il aurait replongé. «Linn al retom ladan», confient ses amis. Après la rechute, la chute, elle, a été vertigineuse.

Au plus grand regret de ses proches, de ses amis, de ses fans. Les commentaires ont plu sur les réseaux sociaux depuis que l'affaire de vol à cette station-essence a éclaté. Au total, quelque Rs 20 000 avait été volées selon l'enquête policière alors que le jour-même le chanteur était attendu à un concert dans l'est du pays. «Li pann konn sezi so sans, domaz» ou encore «so bann santé pou mank nou»... Tels ont été les réactions des internautes.

Pour l'heure, les membres de la famille ont fait savoir qu'ils n'en diront pas plus sur toute cette affaire. «Mo frer inn dir kan li sorti limem li pou koz ek lapres», a expliqué sa sœur, Leatitia Dina, porte-parole de la famille. Selon d'autres personnes dans l'entourage de l'artiste, Sky to Be était «fatigué», submergé par les problèmes, les ennuis. «Li finn aksepté dir wi ek al kondané pou fini enn fwa ek tousala. Ce qui est injuste pour lui... » Résultats des courses, «avan Maxime al kondamné», c'est Sky to Be qui a été condamné à deux ans de prison.

N'empêche, la famille, les amis, les fans, espèrent qu'il mettra à profit ce temps pour «réfléchir», se «refaire une santé physique et mentale» et qu'une fois sorti de prison, il pourra vraiment, cette fois, s'en sortir. «Pou album Circonstances lavie, li ti tir enn parti so linspirasion dan prizon. Kapav li pou vini ankor pli for», conclut un proche.

Quoi qu'il en soit, le talent, lui, sera difficile à enfermer.