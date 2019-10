Algérie: 4 milliards DA pour l'aménagement et l'entretien du réseau routier des communes d'Alger

Alger — Une enveloppe financière d'une valeur de 4 milliards Da a été allouée à la réalisation des travaux d'aménagement de routes communales urbaines à travers plusieurs communes de la wilaya d'Alger, a indiqué dimanche le directeur de wilaya des travaux publics, Abderrahmane Rahmani, précisant que les travaux débuteront en novembre prochain.

Dans une déclaration à l'APS, M. Rahmani a indiqué que les services de la wilaya d'Alger ont consacré une enveloppe financière d'une valeur de 4 milliards DA (dans le cadre de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales) pour la réalisation des travaux de 77 opérations d'aménagement et de réhabilitation de routes urbaines et suburbaines à travers 57 communes d'Alger qui débuteront en novembre prochain.

Cette opération a pour objectif de rénover les routes communales, tracer les routes, désenclaver certaines régions et assurer l'entretien de plusieurs axes routiers de wilaya, ajoute-t-on de même source.

Il a rappelé que le wali d'Alger, Abdelkhalek Sayouda avait donné, il y a une semaine, le coup d'envoi de cette opération pilote à la circonscription administrative de Bab El Oued. Cette opération englobe l'aménagement et le bitumage des routes de la circonscription administrative de Bab El Oued sur une distance de 16 km, à travers les communes de la Casbah, Bab El Oued, Oued Koriche, Bologhine et Raïs Hamidou pour rénover les axes dégradés et fluidifier le trafic routier.

Ces travaux, qui concernent 30 points au niveau des routes communales de la circonscription administrative, s'étaleront sur 3 mois, selon le responsable qui a appelé les habitants à stationner leurs véhicules loin de ces points pour accélérer la cadence des travaux, réalisés la nuit.