Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le PCT met en place le comité préparatoire de son 5e congrès ordinaire

Réuni en session extraordinaire les 11 et 12 octobre à Brazzaville, le comité central du Parti congolais du travail (PCT) a entériné la décision du bureau politique consistant à organiser le congrès ordinaire du 27 au 30 décembre prochain.

Le cinquième congrès ordinaire du PCT sera placé sur le thème « Membres et sympathisants du Parti congolais du travail, en cette année du cinquantenaire, ensemble, dans la discipline et la cohésion, raffermissons les idéaux et les valeurs de notre grand et glorieux parti ; relevons, sous la très haute conduite du camarade président Denis Sassou N'Guesso, les défis du développement de notre pays. » Ainsi, pour la bonne organisation de ce grand rendez-vous tant attendu, le comité central a mis en place une coordination du comité préparatoire, présidée par le secrétaire général du PCT, Pierre Ngolo. Ce dernier est suppléé par Firmin Ayessa et Isidore Mvouba, respectivement premier et deuxième vice-président. Fernand Sabaye a, quant à lui, été désigné premier rapporteur et Antoinette Kebi, deuxième rapporteur.

Les participants ont, par ailleurs, créé une dizaine de commissions. Ainsi, Accel Arnaud Ndinga Makanda présidera la commission politique et Denis Christel Sassou N'Guesso celle des politiques économiques, sociales, culturelles et environnementales. La commission des finances du parti est confiée à Gilbert Ondongo, celle des organisations affiliées et mouvements associatifs à Pierre Mabiala. Anatole Collinet Makosso dirigera la commission stratégies de communication, Rigobert Maboundou celle relative aux finances et logistiques du congrès. La mobilisation et la communication du congrès seront assurées par Odette Matéo Massoussa Kambila en sa qualité de présidente de la commission, alors que la commission cérémoniale du congrès, protocole, transport, accueil et hébergement des congressistes est confiée à Esther Gayama Ahissou. Michel Ngakala préside la commission sécurité, Léon Alfred Opimbat celle de la santé et Jean Jacques Bouya la commission investiture des congressistes, tandis que Jean Béal Akoundzé est nommé chef du secrétariat.

Outre l'organisation du congrès, les membres du comité central ont été également informés de l'évolution de la cotisation spéciale instituée en vue de la tenue de ces assises. Les participants ont été, enfin, édifiés sur les dispositions envisagées pour la célébration avec éclat des 50 ans d'existence du PCT, le 31 décembre. A cet effet, un comité préparatoire de cet événement verra le jour prochainement.

Clôturant les travaux, le secrétaire général du PCT s'est félicité du sérieux mis dans l'examen des dossiers soumis à l'appréciation des membres du comité central. Prenant acte de leur engagement renouvelé au président du comité central, Pierre Ngolo les a exhortés à renforcer la discipline et la cohésion au sein du parti afin de garantir la réussite du cinquième congrès ordinaire du mois de décembre.