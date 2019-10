Algérie/São Tomé and Príncipe: Ligue 1/JS Saoura - Zerouati donne son accord de principe pour revenir sur sa démission

Bechar — Le président démissionnaire de la JS Saoura, Mohamed Zerouati, a donné son accord de principe aux supporters du club pour revenir sur sa décision, a-t-on appris dimanche auprès du président du comité de supporters de ce club de Ligue 1 de football.

"Mohamed Zerouati, et suite aux sollicitations de centaines de supporters, fans et autres représentants de la société civile, a donné son accord de principe pour revenir sur sa décision et prendre éventuellement à nouveau les rênes de la JS Saoura", a affirmé Si Mohamed Baglab à l'APS.

"Au comité de supporters, nous soutenons le retour de Zerouati à la tête du club car il reste le seul dirigeant pouvant contribuer réellement au développement de l'équipe", a-t-il estimé.

Mohamed Zerouati, qui a assuré la direction de la JS Saoura depuis sa création en 2008, avait démissionné de ce poste le 23 septembre dernier, après la défaite à domicile (3-1) de son équipe en 16es de finale (aller) de la Coupe arabe face aux Saoudiens d'Al-Shabab.

Zerouati avait, dans sa lettre de démission rendue publique sur la page Facebook officielle du club, justifié sa démission par les critiques "virulentes" dont il a fait l'objet d'une frange de supporters et d'autres parties "hostiles aux succès et réalisations du club".

"Mohamed Zerouati, à qui on doit les succès et les réalisations de la JSS, de par ses différents apports, mérite le respect, au regard de son abnégation et de son sérieux pour la promotion et le développement de l'unique club du Sud à évoluer en Ligue 1", a souligné le président par intérim du club, Mohamed Djebbar, dans une déclaration faite auparavant à l'APS.

L'assemblée générale extraordinaire du club, qui s'est tenue mercredi dernier à la maison de la culture Kadi-Mohamed de Béchar, avait elle aussi rejeté à l'unanimité les démissions de Zerouati et Mamoun Hamlili, président du conseil d'administration du club.

"C'est dire l'importance qu'a Zerouati au sein de cette association sportive dont la gestion administrative et financière a été saluée par les instances nationales du football", signale M. Djebbar.

Après son élimination en Coupe arabe, la JS Saoura s'est ressaisie en signant deux victoires de suite en championnat : d'abord à Bordj Bou Arréridj face au CABBA (2-1) puis samedi à domicile devant le Paradou AC (1-0) pour le compte de la mise à jour de la 4e journée.