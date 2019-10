Angola: Le pays perd environ 80 milliards de dollars - Etude

Luanda — Le Centre de recherche scientifique de l'Université catholique (CEIC) estime à environ 80 milliards de dollars la valeur des investissements qui auraient été perdus en Angola entre 2002 et 2014, a déclaré l'expert angolais en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et la corruption, Benja Satula.

Dans une interview au Jornal Económico, dans son édition du 11 octobre, Benja Satula, également professeur de l'Université catholique d'Angola a également affirmé que ces études de la CEIC souligne une prévision de ce qui aurait dû être appliqué aux investissements et ce depuis 12 ans.

Cependant, l'expert a averti que "ces études sont basées sur des données secondaires - ce ne sont pas des données primaires de recherche, soulignant qu'elles ne sont qu'un indicateur.

"Honnêtement, j'ignore quelles sont les attentes des autorités de l'Etat à propos du montant qui a été illicitement expatrié, pour lequel il est prévu de transférer la propriété à l'Etat ou de rapatrier en Angola", a-t-il affirmé.

De son point de vue, ce montant devrait être rapatrié dans la mesure du possible.

Selon Benja Satula, l'Angola est actuellement dans un très grand processus de moralisation, ce qui a impliqué depuis le moment de la campagne électorale du MPLA de 2017 que le parti soutient la lutte contre la corruption, en le choisissant comme l'un des principaux objectifs politiques.

"Même si, de mon point de vue, qu'on parle de manière générique de la lutte contre la corruption, j'estime qu'une grande partie de ce qui s'est passé est une lutte contre l'impunité. Le grand changement a eu lieu depuis 2017, plus précisément à la fin de 2017 et au début de 2018. C'était la renaissance de ce défi ", a-t-il souligné.

Il a rappelé que de nombreux titulaires de poste de direction et de leadership sont appelés à participer à des enquêtes, à des enquêtes préparatoires, à des accusations, à des dénonciations et à des jugements concernant non seulement la corruption elle-même, mais aussi certains crimes relevant du concept plus large de corruption.

Ces crimes sont fondamentalement liés à des situations d'impunité, tels que le détournement de fonds et le non-respect des règles du Plan et du Budget, a-t-il signalé.

Selon Benja Satula, c'est ce qui se passé récemment en Angola, où il dit qu'ils sont "tous mobilisés pour ce combat, chacun jouant son rôle dans son domaine".

Interrogé sur ce qui devrait être pris en compte dans la lutte contre la corruption, il a expliqué qu'il avait été enquêté sur la question de savoir s'il existait suffisamment de mécanismes pour mener ce combat et que la réponse était positive.

«Même à travers l'imposition d'institutions internationales, notamment la Banque mondiale, FM1 et les organisations dont l'Angola fait partie, nous élaborons depuis 2010 une législation contre le blanchiment d'argent et, de 2011 à 2015, le pays a approuvé une série de mesures, précisément pour couvrir et mieux lutter contre le blanchiment d'argent ", a-t-il ajouté.