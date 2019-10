Soudan: Renforcement de la Coopération entre le Soudan et le Sud Soudan

Khartoum — Le Ministre de la Défense, le Lt-Gén. Jamal Al-Din Omar Mohamed Ibrahim, a salué les Relations Fraternelles entre le Soudan et le Sud Soudan, ainsi que l'Unité de Destin des deux Peuples dans divers domaines Politiques, Economiques et Militaires.

Cela s'est produit lorsqu'il a rencontré dans son bureau, ce Dimanche, une délégation de l'Etat du Sud Soudan, composée d'un nombre d'Officiels dirigés par le Gén. Thwa Shani Dit, représentant du Chef d'Etat-Major des Forces Armées du Sud Soudan.

Le Ministre a déclaré que les Ressources Naturelles des deux pays sont capables de réaliser une Intégration et une Coopération Communes qui pourraient amener le Niveau de Renaissance des deux pays au niveau souhaité par les citoyens si la Stabilité et la Sécurité étaient soutenues par les deux pays, avant de remercier le Gouvernement de l'Etat du Sud Soudan pour ses efforts visant à faire en sorte que les Pourparlers de Paix soient couronnés de Succès. Il a exprimé l'espoir que le Soudan serait prêt à activer tous les Accords Bilatéraux, en particulier les Accords de Coopération Militaire Bilatéraux, et à activer les Activités du Comité Mixte Politico-militaire.

Le Représentant du Chef d'Etat-major des Forces Armées du Sud Soudan a félicité le Ministre de la Défense pour son entrée en Fonction et a déclaré qu'il était pleinement préparé à une Coopération Commune dans tous les domaines et soutenait l'Unité de Destin pour les Liens Historiques qui ne peuvent être franchis dans le cadre des Relations entre les deux pays et sa Compréhension de la Situation et du Cours Normal des Relations et a exprimé leur Position vis-à-vis du Soudan jusqu'à la Réalisation de la Paix et de la Stabilité Complètes.