Soudan: Le comité technique conjoint sur la démarcation des frontières commence ses travaux

Khartoum — - Le Comité Technique Mixte pour la Démarcation des Frontières (JDC) entre les Républiques du Soudan et du Sud Soudan a ouvert sa 11ème réunion en Coopération avec le Programme des Frontières de l'Union Africaine à Khartoum.

Le Chef du Comité National des Frontières en République du Soudan, le Dr Moaz Mohamed Ahmed Tengu, a déclaré dans un communiqué de presse que le Comité disposait d'un ordre du jour conformément aux Décisions du Comité Mixte et qu'il préparerait un Projet Complet (Brochure) décrivant les Limites Convenues et les Procédures Requises par Marquage et Complétées dans un Projet Complet d'Etude, qui comprendrait un Programme de Travail Complet. Cartes, Bornes et Temps Requis.

Tengu a souligné que le Comité préparera également un Rapport sur les Cinq Zones en Litige, puis le Comité Mixte chargé de Délimiter la Frontière, de les examiner et de les examiner en prévision de leur soumission aux Dirigeants des deux pays.

Tengu a déclaré que le Comité préparera un Rapport sur les Zones Présumées et présentera ainsi ces Informations au Comité Mixte, qui les soumettra aux Dirigeants des deux pays afin qu'ils prennent des Décisions Décisives en vue de la Direction à suivre pour la Démarcation des Frontières et la Solution des problèmes.

Darius Garang Wall, Chef du Comité Mixte sur la Démarcation des Frontières au Sud Soudan, a confirmé que la 11ème réunion du Comité Mixte devait se tenir le 22 Avril, mais des circonstances indépendantes de la volonté du Comité l'ont empêché et a expliqué que cette réunion était la continuation des réunions précédentes. Nous avons divisé les Limites en plusieurs parties afin de faciliter les travaux du Comité. Il existe des Zones Convenues et Contestées, comme indiqué par (JDC), et dans cette Optique, le Travail du Comité pour mettre en œuvre ces Directives.

Wall a déclaré que le Comité travaillait dans le même esprit et qu'il parviendrait à des Résultats Positifs qui servent les Intérêts Communs des deux Peuples Frères dans ces Frontières.

Nous soulignons que la Démarcation des Frontières ne vise pas à créer une Barrière entre les deux pays, mais à créer des Zones Stables dans lesquelles chaque pays peut exercer sa Politique à l'Intérieur de ses Frontières.