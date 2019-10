Congo-Kinshasa: Salon Manga congolais - David Tshibuyi a lancé la première édition à Kinshasa

La première édition du salon Manga s'est tenue du vendredi 11 au samedi 12 octobre 2019, à la place des évolués, dans la commune de la Gombe. Il s'est agi d'un festival qui a réuni des amoureux de la bande dessinée japonaise qui ont pris part à une série d'expositions organisée par "Manga" dont le responsable est David Tshibuyi.

Parmi les jeux qui ont été exposés, l'on peut citer rapidement les concours gaming, de défi manga, de projection des films, le quiz et Cie, dans le but de promouvoir la créativité de la jeunesse congolaise et de participer à leur ouverture d'esprit vis-à-vis des cultures extérieures. Ainsi, pour David Tshibuyi, jeune entrepreneur qu'il est, congolais et initiateur de surcroit dudit salon, estime d'entrée de jeu, que "Manga est une grande première bande dessinée congolaise faite avec des critères japonais, pour décrire la situation de crimes et de violences qui sévissent dans l'Est de la République démocratique du Congo".

Pour cette première édition, beaucoup de jeunes ont été de passage à ce lancement, et ont salué cette initiative de David Tshibuyi. Eduquer les jeunes congolais sur l'histoire de son pays, par le canal d'une bande dessinée, qui décrit mieux la situation de violences et tueries qui sévissent à l'Est de Kinshasa, est une innovation de ce jeune congolais dont l'ingéniosité ne date pas d'aujourd'hui.