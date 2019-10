Congo-Kinshasa: Fête nationale du Royaume d'Espagne - Pablo Montesino-Espartero pour le rapprochement de Kinshasa et Madrid

Cette date ne pouvait passer inaperçue auprès des ressortissants de la République d'Espagne résidents en République démocratique du Congo. Le 12 octobre de chaque année, ce Royaume célèbre sa fête nationale.

Ce jour qui rappelle la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492, a permis à ce que l'Ambassade de l'Espagne en République démocratique du Congo puisse la célébrer avec faste, vendredi 11 octobre 2019. La Résidence de l'Ambassadeur située dans la commune de la Gombe avait servi de cadre quant à ce. Dans son mot de circonstance, l'Ambassadeur de l'Espagne, M. Pablo Montesino-Espartero a félicité le peuple congolais qui, d'après lui, a fait preuve de maturité lors des élections du 30 décembre 2018, ayant facilité la première passation pacifique de pouvoir. Sur ce, il a réitéré son engagement de continuer à travailler pour le rapprochement de deux pays et de deux peuples, à savoir : le Royaume d'Espagne et la RDC.

Les ambassadeurs d'autres pays, les membres du corps diplomatique et les hauts cadres congolais ont pris part à cette manifestation. Dans son mot de bienvenue, l'ambassadeur espagnol a congratulé la population congolaise sur l'échelle des événements passés dans ce pays, de suite des élections dernières qui ont incarné la première passation pacifique de pouvoir dans l'histoire du pays entre un Chef de l'Etat sortant arrivé fin mandat et un entrant venu d'une autre famille politique que son devancier. «Je voudrais souligner aujourd'hui, félicitation aux peuples congolais qui ont fait preuve de maturité », a fait-il savoir.

«L'Espagne veut être à vos côtés pour vous aider à surmonter les obstacles que vous pouvez rencontrer sur le chemin. L'Espagne veut tourner vers l'Afrique », a précisé Pablo Montesino-Espartero.

A l'en croire, l'Espagne veut travailler ensemble avec la RDC dans le but d'améliorer les conditions des vies de la population suivant la vision du Chef de l'Etat, pour favoriser les intérêts partagés et le passage de la diplomatie de confrontation à celle de la collaboration. L'aide au développement ne suffit pas mais une présence des investisseurs étrangers s'avère nécessaire. C'est pourquoi, l'ambassadeur espagnol veut voir plus d'entreprises espagnoles en République démocratique du Congo. Selon lui, il y a tellement de choses à faire dans le domaine des infrastructures de transport, l'énergie, l'eau, la santé, l'agriculture, l'éducation. « L'investissement des entreprises espagnoles seraient nécessaires pour les deux pays », pense-t-il. Il faudrait travailler davantage pour l'amélioration du climat des affaires, dit-il.

Il faut noter que la fête nationale de l'Espagne est célébrée le 12 octobre de chaque année. C'est un jour férié en Espagne. Le défilé militaire est souvent organisé en présence du Roi d'Espagne et de sa famille. L'événement est organisé par les forces armées espagnoles à midi sur le Castellana (Madrid) et ne manque pas d'attirer des milliers de personnes. Et de nombreux musées et sites touristiques proposent des activités gratuites.