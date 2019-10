Nigeria: La compo probable des Super Eagles face au Brésil

Trois jours après avoir été accroché par le Sénégal, le Brésil affronte le Nigéria ce dimanche à Singapour. A l'arrivée, face au Sénégal jeudi, le Brésil s'est montré décevant et a dû se contenter d'un résultat nul, Diedhiou (45e) répondant à Firmino (8e). Avant de tirer le rideau sur cette mini-tournée asiatique, le Brésil de Tite possède une deuxième balle, à jouer contre les Super Eagles ce dimanche.

Plusieurs cadres de cette équipe nigériane sont absents pour ce match. A commencer par la légende Obi Mikel (Trabzonspor), les défenseurs Omeruo (Leganes), Balogun (Brighton Hove and Albion) et Aina (Torino), les milieux Iheanacho (Leicester), Onyekuru (Monaco) et Ogu (Gokulam Kerala) et des importants attaquants Musa (Al-Nassr) et Ighalo (Shangai Shensua).

Le Nigéria est une formation très athlétique et regorge de bons manieurs de ballons et est composé en majorité de très jeunes joueurs comme le gardien Uzoho de l'Omonia Nicosie, du défenseur central de l'Udinese, William Troost-Ekong, des milieux Samuel Chukweze de Villarreal et Onyinye de Leicester et Alex Iwobi d'Everton et les attaquants Emmanuel Dennis du Club de Bruges, et des « Français » Moses Simon du FC Nantes et Victor Oshimen du LOSC.

La compo probable des Super Eagles

Francis Uzoho, Dennis Bonaventure, William Troost-Ekong, Semi Ajayi, Jamilu Collins; Oghenekaro Etebo, Joe Aribo, Samuel Chukwueze, Chidozie Awaziem; Alex Iwobi et Víctor Osimhen.