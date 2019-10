Cote d'Ivoire: Célébration de l'union et de la cohésion à Bouaflé - Le député Konan Marius galvanise les jeunes

La jeunesse Ayaou de N'denoukro dans le département de Bouaflé était en fête, ce samedi 12 octobre. Réunis au sein de l'association "Nouvelle génération". Elle a décidé de célébrer l'unité et la cohésion.

Parrain de ces festivités, le ministre Jean-Louis Billon, secrétaire exécutif du Pdci-Rda en charge de l'Information et de la propagande était accompagné pour la circonstance du député d'Attiegouakro, Konan Marius, du délégué Pdci de Séguéla Ali Bakayoko.

Plusieurs cadres Pdci de la région de la Marahoué étaient également présents. Notamment M. Taukla Victor, inspecteur du parti, Gnagoni Amani, M. Koffi Amani, membres du comité des sages, Yao Amani Joseph, président de la mutuelle de développement de N'denoukro et la chefferie traditionnelle de cette localité.

Avant d'introduire l'hôte de marque du jour, le député Konan Marius a expliqué les raisons qui ont motivé le choix porté par la jeunesse Ayaou sur Jean-Louis Louis Billon.

« Jean-Louis Billon, c'est l'espoir de toute une génération qui aspire à une Côte d'Ivoire nouvelle, engagée, résolument tournée vers le progrès, une Côte d'Ivoire de partage », a d'entrée de propos souligné le député d'Attiégouakro.

Et Konan Marius d'ajouter « Ces jeunes ont décidé de rassembler la jeunesse de N'denoukro et tous les jeunes Ayaou pour donner un coup d'accélérateur à la question de l'union et de la cohésion au sein du peuple Ayaou.

Quand on est inscrit dans une telle dynamique, on ne peut chercher quelqu'un qui est engagé pour son parti, sa communauté et pour la Côte d'Ivoire » a-t-il précisé.

L'objectif de cette association de jeunesse baptisée "Nouvelle génération" selon son président Konan Koffi Michael, est de fédérer toutes les énergies au sein de la jeunesse et des cadres du Canton Ayaou à l'effet d'amorcer le développement. Insistant sur le modèle qu'est Jean-Louis Billon pour la jeunesse, le président de "Nouvelle Génération" a assuré leur parrain du soutien de cette jeunesse au Pdci. «

Que par vous le Pdci-Rda demeure le creuset de l'unité nationale. Pardonnons-nous réciproquement et pensons ensemble une Côte d'Ivoire plus forte, plus belle et digne du président Félix Houphouët-Boigny.

Traduisez à tous, au président Henri Konan Bédié et à la direction du parti notre indéfectible soutien. Nous sommes prêts pour les batailles à venir, dans la paix, l'amour, nous vaincrons », a fait savoir Konan Michaël. Et d'ajouter «monsieur le ministre Jean-Louis Billon, demeurez un Houphouétiste vrai et cohérent »