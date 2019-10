Cote d'Ivoire: Tottenham - Serge Aurier n'est toujours pas content

En dépit du départ de Kieran Trippier vers l'Atletico Madrid, Serge Aurier a toujours du mal à s'imposer à Tottenham. Le latéral droit ivoirien, auteur de 3 matchs en Premier League cette saison, est titulaire à de rares reprises et a évoqué sa situation au micro du Mirror.

« Je cherchais une porte de sortie, donc je ne pouvais pas jouer au début. Quand tu es sur le départ, tu ne peux pas jouer parce qu'une blessure peut tout faire tomber à l'eau. C'était normal que je ne joue pas. Après, c'est la décision du coach. Comme je l'ai dit, la saison est longue, on va essayer de mieux jouer. Cette envie de partir, elle est normale je pense. Je suis un joueur important de ma sélection. Je n'ai plus 20 ans et j'ai besoin de jouer, d'être heureux », a indiqué l'Ivoirien.

« Ce n'est pas moi qui décide. Aujourd'hui, le mercato est fermé donc je suis concentré sur mon club et on verra ce qui se passera plus tard. Je ne suis pas déçu d'être resté parce que ça va me permettre de me surpasser, de faire une bonne saison et on verra. Le boss aura le dernier mot », a ajouté Serge Aurier