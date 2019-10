Nigeria: Amical - Les Super Eagles du Nigéria accrochent le Brésil

Quatre jours après son nul face au Sénégal, le Brésil a encore été tenu en échec par le Nigéria (1-1). Neymar est lui sorti sur blessure après dix minutes de jeu.

Ce dimanche à Singapour, le n°10 de la Seleçao n'a même pas tenu jusqu'à la pause fraîcheur décrétée en milieu de première période. Pour sa 101e apparition sous le maillot auriverde, il est sorti dès la 12e minute, la main posée sur l'arrière de la cuisse gauche. Ce dimanche, le Brésil était affrontait le Nigéria, 3 jours après son match nul face au Sénégal (1-1). Dès la 11e minute, les Auriverdes ont perdu Neymar sur blessure. A la 35e minute, le Nigeria a pris l'avantage grâce Joe Aribo. Dès le retour des vestiaires, Casemiro a égalisé.

Qu'importe, les Auriverde ont clairement eu du mal dans cette partie et ont logiquement concédé l'ouverture du score. Sur une action au goût de Ligue 1 avec un centre d'Osimhen (Lille) et une belle remise de Simon (Nantes), Aribo a réussi à tromper Ederson juste après avoir éliminé Marquinhos (35eme). Les Super Eagles devant au moment de rentrer au vestiaire, une réaction était forcément attendue en seconde période. Beaucoup plus tranchants dans leurs attaques, les Brésiliens sont rapidement revenus au score grâce à Casemiro (48eme). Malgré la pression brésilienne et des occasions franches de Richarlison (73eme) et Coutinho, le Nigéria a tenu bon et aurait même pu s'imposer sur une frappe lourde de Chukwueze (87eme).