Maroc: "Achoura" de Talal Selhami remporte un nouveau prix en Espagne

Le film marocain "Achoura" de Talal Selhami a remporté, samedi, le prix spécial du jury au prestigieux Festival du film fantastique de Sitges (Espagne) qui s'est tenu du 3 au 13 octobre. La mention spéciale du jury du festival porte sur la qualité artistique et de réalisation du film qui a vu le jour grâce à une production franco-marocaine.

Cette distinction au Festival de Sitges, l'un des principaux du genre à l'échelon international et qui se tient chaque année dans cette localité de la Costa de Barcelona, vient s'ajouter au Grand Prix du Festival Hard:Line organisé dans la ville allemande de Regensburg début octobre.

L'histoire du film débute avec quatre enfants qui s'amusent à se faire peur dans la campagne marocaine. Pour jouer, ils se rendent dans une maison habitée par des légendes urbaines où l'un d'eux disparaît mystérieusement.

Près de 25 ans plus tard, on retrouve les trois enfants devenus adultes. Tous ont refoulé le souvenir de ce jour où leur ami avait disparu, jusqu'à ce que ce dernier réapparaisse et que sa réapparition coïncide avec l'enlèvement de plusieurs enfants.

Sorti officiellement en décembre 2018, le film est attendu très prochainement dans les salles de cinéma au Maroc.

Talal Selhami a réalisé plusieurs courts-métrages : Patient X (2003), La Victime du passé (2004), Étrange ? (2004), Conséquence d'un casse (sans grandes incidences) (2005) Sinistra (2006) et Partir en fumée (2007). En 2012, il tourne un documentaire, Mekkeh : The Futur in 3D. En 2010, il réalise son premier long-métrage, Mirages, suivi de The Théâtre Bizarre 2 : Grand Guignol, The Oasis en 2012 et Conflict of Interest en 2013.