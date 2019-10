Togo: Une Tombola pour faire gagner des prix aux donateurs

Alors que les informations indiquent que plus de 100 millions de Fcfa sur les plus de 792 millions de F cfa que le gouvernement togolais, mieux, le ministère de l'Agriculture compte mobiliser pour mettre en oeuvre ses deux projets Camp mobile du futur et Simulgames, dans la dynamique de l'opération Telefood 23ème édition et en marge de la Journée Mondiale de l'Alimentation 2019, le ministre Koutéra Bataka et ses collaborateurs viennent de lancer une tombola pour faire gagner aussi les donateurs.

Selon les termes de cette tombola intitulée Tombola Telefood, pour être partie prenante au Tombola, il suffisait de faire un don dans la mesure de ses moyens, aux numéros +228 90 26 94 73 / 90 90 84 22 ou encore +228 99 95 19 89.

Et comme gains possibles à cette tombola Telefood, il des ordinateurs portables, des téléphones, des matériels informatiques, électroniques et électroménagers,, des billets d'avion pour des séjours en Europe et en Afrique de l'Ouest, des bons d'embarquement sur des croisières de renom, des bons de transports maritimes de marchandises, Togo-Chine, Togo-Inde et autres.

Pour rappel, par cette opération Telefood 2019, le ministère de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique entend toucher 1000 jeunes et femmes et créér autant d'entreprises agricoles.