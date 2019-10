Algérie: ANCA - La présidentielle est bénéfique pour la stabilité du pays

Oran — Le président de l'Association nationale des commerçants et artisans algériens (ANCA), El Hadj Tahar Boulenouar, s'est félicité dimanche à Oran de la convocation du corps électoral pour la présidentielle le 12 décembre prochain, estimant qu'aller aux urnes pour choisir le président de la République est "bénéfique pour la stabilité nationale".

Lors d'une conférence de presse, M. Boulénouar a estimé que "sans l'élection, la situation peut dégénérer et rendre vulnérable notre jeune économie, au risque de provoquer une inflation, voire un ralentissement de pans entiers de l'économie", soulignant avoir "tenu des rencontres avec de gros commerçants et l'effet psychologique provoqué par les manifestations populaires est pesant".

"L'instabilité politique, provoquée par des marches politiques à répétition a fortement perturbé le climat d'affaires, avec tout ce que cela suppose comme répercussions négatives sur le secteur économique et commercial", a-t-il ajouté.

"Il y a des signes qui ne trompent pas et qui risquent de porter un sérieux coup à l'économie nationale, en témoigne la baisse entre 30 et 40 pour cent de l'activité des commerçants", a affirmé El Hadj Tahar Boulenouar, appelant les partis et les personnalités politiques à "trouver une solution rapide pour sortir de l'instabilité politique qui nuit à l'économie nationale".

Une situation, a-t-il dit, ayant "provoqué une attitude plutôt frileuse chez certains investisseurs étrangers, pourtant prêts à s'installer en Algérie, sans parler des opérateurs économiques qui interviennent dans le commerce et la chaîne logistique, notamment les transporteurs, les fournisseurs et les grossistes qui ont réduit leurs activités s'ils n'ont pas carrément baisser rideau".

Le président de l'ANCA a révélé que 3.000 petites et moyennes entreprises (PME) ont cessé leurs activités depuis le début de l'année 2019 et de 50.000 commerçants ont gelé leurs activités à cause de l'instabilité, reconnaissant qu'il est impossible pour l'heure de tracer un quelconque programme économique ou de développement.

Par ailleurs, M. Boulenouar, qui préside l'ANCA depuis le 6 janvier 2016, a annoncé la tenue, le 21 octobre prochain, du congrès national de cette association en son siège à Alger, avec comme ordre du jour une assemblée générale pour élire un nouveau président, outre l'adoption des statuts et du règlement intérieur et un plan d'action.

En outre, il a rappelé la participation de l'ANCA dans plusieurs salons spécialisés, ainsi que la rencontre avec plusieurs ministres, à savoir ceux de l'Environnement et des Energies renouvelables, du Commerce et de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche pour la promotion des espaces commerciaux et le développement du réseau de distributions des différentes filières.

La conférence de presse a été animée en présence du chef de la mission commerciale tunisienne à Oran, Rafik Mansouri, et du Directeur général de l'entreprise "Events", Zoubir Ouali, commissaire du 16e Salon international du logement, de l'immobilier, de la construction et des travaux publics, qui se tiendra du 14 au 19 octobre à Oran.