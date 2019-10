Congo-Kinshasa: Linafoot - DCMP arrache un nul à Lubumbashi, V. Club surprend Sanga Balende

DCMP arrache un nul à Lubumbashi face à Lupopo (1-1), V. Club bat Sanga Balende à Mbuji-Mayi (2-0), à la Linafoot. Les deux clubs kinois se servent du championnat national pour préparer les échéances des interclubs de la CAF.

Le public Lushois a assisté à un choc très disputé entre Saint Eloi Lupopo et Daring Club Motema Pembe, le dimanche 13 octobre, au stade Kibasa à Lubumbashi. C'est sur un score nul d'un but partout que les deux équipes se sont séparées, en match de la Ligue nationale de football (Linafoot).

En crise totale de résultats avec deux défaites depuis l'arrivée sur le banc de touche de Papy Kimoto, le FC Saint Eloi Lupopo a eu chaud face aux Immaculés. Il était dans l'obligation de s'imposer pour se remettre une fois de plus en confiance.

Pour semer de la panique dans le camp de DCMP, Papy Kimoto fait confiance à Glody Kikwama et Basumboli Saile. En face, ils devraient contourner une résistance de Vinny Bongonga, Musinga, Junior Kone etc.

Cueillis à froid, les Lumpas concèdent un penalty à la 15ème minute. Tout est parti de la mauvaise relance de la défense de Lupopo avant que Said n'accroche Loko dans le grand rectangle. Un penalty transformé par Vinny Bongonga. 1-0 en faveur des Immaculés. Le jeu est resté tendu pour les deux équipes. Le match prend une autre allure avec des actions offensives multipliées de part et d'autre. Le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final de la première période.

Au retour des vestiaires, le coach Papy Kimoto lance Mpiana en lieu et place de Glody Kikwama. La physionomie du match change complètement. DCMP subit la pression et sera obligé de céder à la pression. C'est sur une belle action collective que Saile parviendra à trouver l'égalisation à la 50è minute. Un but partout, c'est le score final de cette rencontre.

Sanga Balende surpris

Au stade Kashala Bonzola de Mbuji-Mayi, Sa Majesté Sanga Balende a mordu la poussière devant son public. Après quelques minutes d'observation, les Dauphins Noirs de Kinshasa ont sorti leur grand jeu. À la 26ème minute, Zakaria Mumuni parvient à trouver le chemin de filet de la plus belle des manières. Les V. Clubiens restent constants et évitent d'encaisser le moindre but comme c'est le cas depuis le début de la compétition, hormis l'unique but encaissé contre Rangers.

En seconde période, Les rouge et or poussent et cherchent à se racheter devant leur public. Mais la machine V. clubienne reste surchauffée. C'est finalement Jérémie Mumbere qui corsera l'addition à la 56ème minute. L'AS V. Club s'impose (2-0) à Mbuji-Mayi et compte désormais neuf points en cinq sorties.