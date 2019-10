Burkina Faso: Excellence au post primaire et au secondaire - 38 prix décernés aux meilleurs du Zondoma

L'Association une Vie Meilleure (AVM) a tenu ce samedi 10 octobre 2019 à Gourcy, la deuxième édition de l'excellence au post primaire et au secondaire au Zondoma. Etablissements scolaires, enseignants, élèves et parents d'élèves ont vu leurs efforts récompensés.

Cette seconde édition a été placée sous la présidence du ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation Alkassoum Maiga, le co parrainage du Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale Lassané Savadogo et de l'Abbé Charles Soro Curé de la Paroisse de Gourcy.

Au cours de cette journée consacrée aux meilleurs de la province, Soumaïla Ouédraogo Président de l'AVM a traduit sa reconnaissance à toutes les bonnes volontés qui ont œuvré à la tenue effective de cet évènement qui, à ses yeux, contribue à l'amélioration des résultats scolaires et partant, la qualité de l'éducation.

« Je vous félicite et vous encourage à poursuivre dans cette voie que vous avez choisie », a-t-il lancé aux lauréats de l'année. Le parrain Lassané Savadogo a, dans un premier temps rendu un vibrant hommage aux combattants de l'ignorance qui, de nos jours font leur travail dans un environnement d'insécurité, parfois même au péril de leur vie.

Pour lui, l'initiative de l'AVM qui vise une saine émulation dans le secteur de l'enseignement est à saluer en ce qu'elle contribue à la promotion de l'éducation, seule voix selon lui qui mène à épanouissement véritable de l'homme et au développement en général.

« Ceux qui doute de l'importance de l'éducation, qu'ils se frottent à l'ignorance », dira-t-il en paraphrasant le Président Américain Abraham Lincoln.

Pour terminer il a félicité le promoteur de la journée pour ses bonnes œuvres au bénéfice des populations tout en réaffirmant sa disponibilité à accompagner toutes les actions de développement dans la province du Zondoma.

Représentant, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le directeur de cabinet Théophile Tenkodogo quant à lui, a invité les lauréats à maintenir le flambeau allumé tout en adressant ses encouragements à l'ensemble des acteurs comptables des résultats engrangés.

« Vous êtes donc des lampions interdits d'extinction ; mieux vous devez inoculer le virus de la quête de l'excellence à vos paires pour que prospère ce pays », leur a-t-il dit. L'édition de l'excellence de l'Association une vie meilleure a tenu toutes ses promesses.

En effet, une moto, des vélos, des tablettes, du matériel informatique, des kits scolaires, des enveloppes financières et des vivres sont allés aux acteurs les plus méritants du post primaire et du secondaire de la province du Zondoma à l'issue de la cérémonie.

C'est au total 38 prix qui ont étés distribués au titre de l'année scolaire 2018-2019 aux acteurs de l'éducation.

Amsétou Ouédraogo du lycée provincial du Zondoma qui a décroché le BAC D avec une moyenne de 14,96 a été récompensée par une moto et obtient en plus 1 sac d'écolier, 5 rames de papiers, une calculatrice scientifique, 1 tablette et 50 000 francs CFA.