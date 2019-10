Afrique de l'Ouest: Finale du tournoi UFOA - Les «lions» détrônent les blacks stars

Après deux échecs en finale des CAN junior CAN et sénior ou encore en quart de finale du Mondial U20, le Sénégal a conjuré le mauvais sort en remportant hier, dimanche 13 octobre au stade Lat Dior, le tournoi UFOA.

Après une finale âprement disputée, les «Lions» ont attendu la prolongation et l'épreuve fatidique des tirs aux buts pour venir au bout de l'équipe du Ghana (1-1, 3-1 t.a.b.) et lui déposséder de ce trophée qu'elle a remporté en 2017.

Les Lions sont revenus de loin dans une finale disputée d'un bout à l'autre. Face à une équipe de Ghana très joueuse, le Sénégal eu des difficultés à asseoir son jeu.

Ce sont les Black Stars qui ont dés les premières minutes, pris l'ascendant dans le jeu et se signalent dés la 10e minute avec cette tête qui heurte le poteau droit du portier Pape Seydou Ndiaye. Après cette première alerte, la première période s'équilibre et s'achève sur le score de (0-0).

Les poulains de Serigne Saliou Dia, vont revenir dans la pelouse avec plus d'arguments en réussissant à installer le jeu dans le camp ghanéen. A la 71ème minute, Philippe Paulin Keny est à deux doigts d'ouvrir la marque pour le Sénégal s'il n'avait pas dévissé son tir sur ce centre venu de la droite.

Les Ghanéens ne seront pas moins dangereux et obligeront le portier sénégalais à se déployer pour sauver ses cages à la 82ème minute. A la 86e minute, il devrait encore s'interposer suite à une belle remontée d'un joueur ghanéen à la 82ème minute.

Après le temps réglementaire (0-0), le Sénégal reste sur le même tempo. La bande à Moussa Ndiaye, Ousseynou Niang, Assane Mbodji, Khadim Diaw et encore du nouveau rentrant Abdoulaye Ba, poussent et se procurent l'une de ses meilleures occasions à la 105e min.

L'attaquant Youssou Badji réussira à délivrer le public thiéssois en ouvrant le score à la 107e minute (1-0). Mais pas pour longtemps puisque, les Lions paient cependant leur manque de concentration et se font rejoindre au score trois minutes plus tard (110e min ; 1-1).

LE REVANCHE DE PAPE SEYDOU NDIAYE

Dans l'épreuve fatidique des penalties, les Lions ne tremblent pas et assurent leurs tirs aux buts. Les Lions s'imposent et ouvrent la succession du Ghana, vainqueur de la dernière édition de ce tournoi regroupant 16 équipes.

Le Sénégal met du coup fin à une certaine malédiction qui touche les sports collectifs après les échecs répétitifs en finale des CAN juniors et séniors 2019 mais aussi en Handball et Basketball. Vainqueur de cette édition 2019, le Sénégal va empocher la somme de 50 millions FCFA et le Ghana, finaliste malheureux, se contentera de 25 millions FCFA.

Ce, grâce à Pape Seydou Ndiaye qui a arrêté deux penalties ghanéens. Le portier du Jaraaf de Dakar prend ainsi sa revanche.

Lui, qui a été écarté de la sélection nationale suite à une bourde commise à Ouagadougou face au Burkina Faso en éliminatoires de la coupe du monde de football 2018. Sa sortie hasardeuse, rappelle-t-on, avait permis l'égalisation des Etalons, alors menés (2-1), sur leur propre pelouse.

SERIGNE SALIOU DIA DANS L'HISTOIRE

Premier coach de football a remporté ce titre sous régional, le coach Sérigne Saliou Dia et son équipe se déplaceront dans une semaine et mettront cap vers Conakry. Ce sera pour la manche retour des éliminatoires du CHAN 2020 au Cameroun.

A l'aller, les «Lions» s'étaient imposé sur la marque de 1 à 0 au stade Lat Dior. Un autre challenge pour ce jeune technicien.