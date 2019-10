Maroc: Dix publications présentées à S.M le Roi par Habib El Malki

Intitulées « Vingt ans de production législative au Maroc », "Discours de S.M le Roi Mohammed VI au Parlement durant vingt années (1999-2019)" et "Chambre des représentants: vingt ans de diplomatie parlementaire"

"Vingt ans de production législative au Maroc" est l'intitulé d'une nouvelle publication de la Chambre des représentants à l'occasion du 20ème anniversaire de l'accession de S.M le Roi Mohammed VI au Trône, laquelle dresse le bilan des textes législatifs adoptés par le Parlement depuis 1998.

Présentée au Souverain par le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, vendredi à l'occasion de l'ouverture de la première session de la quatrième année législative de la 10ème législature, cette publication de 1.158 pages compile les législations approuvées par législature et par secteur, et fournit un éclairage sur chaque texte et les différentes étapes par lesquelles il est passé, jusqu'à sa parution au Bulletin officiel.

Selon un communiqué de la Chambre des représentants, Habib El Malki a présenté à Sa Majesté deux autres ouvrages à savoir : "Discours de SM le Roi Mohammed VI au Parlement durant vingt années (1999-2019)" portant sur les discours Royaux à l'ouverture des années législatives et les discours et messages du Souverain à l'occasion d'événements organisés au sein de l'institution législative, ainsi que "Chambre des représentants : vingt ans de diplomatie parlementaire" qui traite du bilan de l'action de la Chambre sur le front des affaires étrangères et des relations diplomatiques bilatérales et multilatérales.

Il s'agit également de plusieurs autres publications relatives au bilan des travaux de la Chambre au titre de la première moitié de la 10ème législature et de l'année législative 2018-19, aux débats sur la loi de Finances 2019 et aux délibérations autour des lois organiques adoptées et de la loi-cadre relative au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique, ainsi que "Le Code de conduite et de déontologie parlementaire", dont l'élaboration s'est inspirée notamment des discours de SM le Roi et des dispositions constitutionnelles.

Parmi les publications présentées figurent le bilan des travaux de la Chambre des représentants au titre de la législative 2016-2021, le bilan de ses travaux depuis janvier 2017 jusqu'à avril 2019 en matière de législation, de contrôle de l'action gouvernementale, d'évaluation des politiques publiques, des relations extérieures et de communication.

En outre, l'ouvrage intitulé "Débats sur les projets de lois organiques relatifs aux étapes de mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe et du Conseil national des langues et de la culture marocaine" compile les discussions en plénière de la première Chambre sur les deux textes, y compris les interventions des membres du gouvernement et des groupes parlementaires.

Il est question aussi des publications se rapportant aux débats sur le projet de loi-cadre relatif au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique, au bilan des travaux de la Chambre au titre de l'année législative 2018-2019 et aux débats sur le projet de loi de Finances pour l'exercice 2019, entre autres.