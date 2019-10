Algérie: Colombie - Le probable 11 de départ des Verts

Deuxième match de la trêve international et gros test pour les champions d'Afrique l'Algérie, face à une nation dans le top 10 du classement FIFA et qui recèle une multitude de talents, la Colombie

Dans la lignée de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, les cadres Mahrez (Manchester City) Feghouli (Galatasaray), Mandi (Betis), Halliche (Moreirense), Brahimi (Al-Rayyan), Guedioura (Al-Gharafa) et Bounedja sont tous bien présents pour cette rencontre. On retrouve également dans le groupe les pensionnaires de Ligue 1 comme Delort (Montpellier), Atal (Nice), Ferhat (Nîmes) et surtout Slimani qui est le meilleur buteur de cette sélection.

Face aux Cafeteros, Djamel Belmadi va bien évidemment aligner l'habituel onze titulaire qui a pris part quasiment à tous les matchs de la précédente Coupe d'Afrique des nations. Ainsi, dans les buts, on enregistra le retour de l'intouchable Raïs Ouhab Mbolhi. En défense, Ramy Bensebaïni, très en difficulté face au RD Congo dans l'axe, retrouvera le couloir gauche, alors que Youcef Atal sera à droite. Aïssa Mandi et Djamel Benlamri seront associés dans l'axe. Au milieu, avec l'incertitude qui plane toujours sur l'état de santé de Mehdi Abeïd et sa capacité à jouer d'entrée un tel match (il se remet d'une petite blessure), Adlène Guedioura sera sans surprise reconduit en tant que récupérateur, épaulé par Ismaïl Bennacer et Sofiane Feghouli. En attaque, là aussi pas trop de surprises, Riyad Mahrez sera à droite, Youcef Belaïli à gauche tandis que Baghdad Bounedjah sera en pointe.

Gardien de but: Raïs Mbolhi

Défense: Ramy Bensebaïni, Youcef Atal, Aïssa Mandi, Djamel Benlamri

Milieu du terrain: Adlène Guedioura, Ismaïl Bennacer, Sofiane Feghouli

Attaque: Riyad Mahrez, Youcef Belaïli, Baghdad Bounedjah