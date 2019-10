Gabon: KOULA-MOUTOU - Blaise Louembé vient au secours des élèves et leurs parents

Trois mille (3000) kits scolaires ont été remis aux enfants du premier arrondissement de la commune de Koula-Moutou. Toujours dans son élan de solidarité et de partage, l'honorable député Blaise Louembé, par le biais de son suppléant Hilaire Matsotsa, est une énième fois, venu aider les élèves et leurs parents pour bien débuter la rentrée scolaire 2019-2020.

La cérémonie de remise de ces kits a eu lieu ce samedi 12 octobre 2019.Elle s'inscrit dans la « Mutuelle confiance » un slogan fort de son premier mandat à l'Assemblée nationale.

La solidarité, l'entraide, le partage étaient au rendez-vous du Bord de la Bouénguidi ce samedi 12 octobre. Solidarité, entraide, partage... sont là quelques mots, qui selon les Koulois (habitants de Koula-Moutou), caractérisent le député Blaise Louembe. Cet élu du peuple, par l'intermédiaire de son suppléant Hilaire Matsotsa, a offert trois mille kits scolaires aux enfants du premier arrondissement de la commune de Koula-Moutou. Le CDI Paul Kouya a d'ailleurs servi de cadre pour la cérémonie officielle de remise de ces kits. Une cérémonie qui, selon le député Louembé, s'inscrit dans la « Mutuelle confiance » : un slogan cher à son premier mandat à l'Hémicycle.

Ce sont des apprenants joyeux et des parents heureux qui ne pouvaient cacher leur bonheur. On pouvait entendre les heureux enfants dire merci à celui qu'ils qualifient de père Noël avant la fête qui symbolise la nativité du Christ. « Merci papa Blaise ! Merci pour ces kits scolaires qui vont aider nos parents à nous envoyer à l'école. Que Dieu te bénisse. Merci pour ces gestes qui contribuent à construire notre avenir. Merci de penser aux générations futures » disent-ils heureux et de tout cœur.

Les Elèves et leurs parents sont venus massivement au rendez-vous. Aussi, ont-ils témoigné de leur gratitude, ce geste de générosité. « Il faut bénir celui qui vous béni et dire merci à celui qui vous fait du bien. Blaise Louembe, c'est quelqu'un qui est soucieux des autres. Il vient de nous enlever une épine du pied. On ne savait plus où mettre la tête avec cette crise qui sévit actuellement le pays. Je ne peux que dire merci à notre député. Un homme de cœur », nous confesse une maman satisfaite de ce geste.

Pour Hilaire Matsotsa, « ce geste qui vient d'être posé, traduit l'idée du président de la république, Ali Bongo Ondimba qui prône pour le partage. Ce partage vient à point nommé pour soulager les parents que nous sommes » dira-t-il. Après la remise des kits à chaque apprenant, le député suppléant a demandé à chacun d'eux, d'en faire bon usage. Il leur a souhaité une année scolaire pleine de réussite.

L'honorable Blaise Louembé vient une énième fois de dessiner le sourire de bonheur sur les visages des milliers d'enfants et leurs parents. Le député du premier arrondissement de Koula-Moutou fait sienne la pensée de Mandela qui soutient que « l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde ». Mieux, comme Victor Hugo, il a compris qu'un enfant qu'on scolarise, est un homme qu'on gagne.