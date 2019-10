Gabon: Sly'a dévoile la vidéo du titre <<Na'Ndè>>

Comme annoncé il y a quelques jours sur le réseau social Facebook, Sly'a a sorti la vidéo de son nouveau titre <>, ce vendredi 11 Octobre .

Sly'a nous est revenue ce 11 Octobre comme convenu avec la vidéo du titre "Na'Ndè" . Sorti le vendredi dernier en fin d'après-midi, le nouveau single vidéo de la Princesse du Rnb made in Gabon, nous plonge dans un univers que l'artiste n'avait pas jusqu'à présent visité. Elle s'est essayée dans un style Rnb Afro qui se mêle à de la Ragga. Les pas de danse que l'artiste exécute dans la vidéo aux côtés de ses danseurs l'illustrent.

En trois (3) minutes et trente secondes, Sly'a parle du mec qui fait battre son cœur. Elle se montre quelques fois sensuelle et provocante. Elle est aussi belle que les précédentes. Le travail du réalisateur Chen Zen est à saluer. Dans cette chanson Sly'a reste fidèle à elle même au niveau de son expression vocale, en balançant des mesures qui sont couplés en Français et en Yipunu, sa langue maternelle.

Pour l'heure, "Na'Ndè" plait aux premiers soutiens de l'artiste "les ouloulous" . Les félicitations et les encouragements font l'actualité de la page Facebook de Sly'a. Sans compter ceux qui pullulent sa chaine Youtube. Dans quelques jours, on aura le ressenti général des Gabonais au sujet de ce nouveau titre. En attendant, le nouveau single vidéo de Sly'a signé AFJ Productions, qui est le deuxième en l'espace de près de six (6) mois fera son chemin.