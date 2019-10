Tunisie: En direct - Les Tunisiens appelés aux urnes pour choisir leur président

Le second tour de la présidentielle tunisienne oppose ce dimanche le juriste Kaïs Saïed au magnat des médias Nabil Karoui. Suivez la journée de vote dans cet article évolutif.

07 h TU (08 h à Tunis) : Les bureaux de vote viennent d'ouvrir en Tunisie. De 24 prétendants au premier tour, il n'en reste plus que deux : Nabil Karoui et Kaïs Saïed. Le taux de participation à ce second tour sera observé de près. En effet, le premier tour de la présidentielle et les législatives ont été marqués par une faible participation - respectivement 48,98 % et 41,32 % - et de très nombreux votes blancs.

Devant l'école 16, dans le centre de la capitale, une poignée seulement d'électeurs attendaient devant les portes du centre de vote. Et parmi eux, Hamed, la trentaine, qui dit vouloir voter pour un président qui va lutter contre la corruption.

Et à ses yeux, c'est l'universitaire Kaïs Saïed qui semble être à même de remplir cette tâche. Comme de nombreux Tunisiens, ce jeune admire la droiture du candidat, son profil d'intellectuel aux mains propres.

Derrière lui, une vieille dame préfère voter elle pour l'homme d'affaires Nabil Karoui. D'abord, parce qu'elle admire ce personnage. Ensuite, parce que Karoui semble s'adresser aux pauvres. « On cherche quelqu'un qui peut nous aider à mieux manger », nous confie t-elle.

Concernant les opérations de vote dans ce centre, à priori, tout se passe bien. Le vote commence tout juste. Ici, tout était en place à temps. Les agents électoraux, les urnes et surtout les représentants des partis politiques.