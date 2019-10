Madagascar: FGBMFI - Convention nationale de trois jours

Full Gospel Business Men's Fellowship International ou, communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile (FGBMFI), a tenu sa convention nationale pendant le week-end au Le Pavé Antaninarenina.

Il s'agit d'une communauté qui réunit entrepreneurs et hommes d'affaires chrétiens dans le monde. Actuellement, les membres proviennent de près de 185 pays. Pour Madagascar, la FGBMFI y est arrivée en 2003 et compte plusieurs membres d'Antananarivo à Sambava en passant par Moramanga, Ambatondrazaka, Antsirabe, Ambositra et Fianarantsoa.

Selon les explications des responsables au niveau de cette communauté internationale, cette convention est l'occasion pour les membres, d'échanger sur les affaires tout en s'appuyant sur l'importance de l'évangile dans la vie professionnelle et personnelle. « Parfois, l'échec d'un projet, d'une entreprise peut entraîner des conflits familiaux et nuire à l'économie locale, or cela peut être évité avec la force de la foi et des prières », a dit le président de New Generation Chapter, Thonny Tahiana Rakotomalala.