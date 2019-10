Maroc: Affluence record cette année au Salon maghrébin du livre

La 3ème édition du Salon maghrébin du livre à Oujda "Lettres du Maghreb", qui a pris fin dimanche soir, a accueilli quelque 48.000 visiteurs, a indiqué le président du Salon, Mohamed Mbarki. "

Cette affluence considérable des visiteurs est un motif de fierté et de satisfaction pour les organisateurs de ce salon", organisé du 9 au 13 octobre par l'Agence de développement de l'Oriental, sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI, a dit M. Mbarki lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation du bilan de cette 3è édition.

Mettant l'accent sur les acquis et les résultats encourageants obtenus à tous les niveaux au fil des éditions, M. Mbarki a souligné l'impératif de la conjugaison des efforts des différentes parties pour assurer la continuité de ce salon qui est inscrit désormais dans l'agenda des salons internationaux et s'impose comme un événement majeur à l'échelon national, et ce en dépit de son jeune âge.

Il a toutefois relevé que les organisateurs du salon demeurent à l'écoute des critiques et des propositions, et continueront dans ce sens à travailler pour remédier aux lacunes relevées, innover et enrichir davantage la programmation de cet événement qui se veut démocratique et libre, et partant conforter son rayonnement.

Faisant un bilan préliminaire de la 3è édition dont le Cameroun était l'invité d'honneur, M. Mbarki a fait état de la participation de 260 intellectuels et intervenants de renom et de 40 éditeurs du Maroc et d'ailleurs, ainsi que de l'organisation de 47 tables rondes, dix activités d'animation et 14 expositions artistiques, hommages et colloques.

Rappelant que les débats ont été placés sous le signe "La transmission", qui est un sujet d'actualité, il a indiqué que le salon, initié selon les normes internationales, a pour objectif de créer un espace de dialogue et d'ouverture riche et sans autre intérêt que celui du partage et d'échange d'idées. Il a aussi mis en avant la volonté marquée des organisateurs de démocratiser la lecture et l'art auprès du jeune public à travers de nombreuses activités, ajoutant dans ce sens que le salon a fait cette année la part belle aux enfants et aux jeunes avec pour ambitions de marquer leurs esprits et de susciter leur intérêt.