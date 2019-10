Algérie: Université - Vers la satisfaction des exigences de l'environnement socio-économique

Oran — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid, a affirmé, lundi à Oran, que l'université algérienne s'oriente de plus en plus vers la satisfaction des exigences de l'environnement économique et social du pays.

Présidant l'ouverture solennelle de la nouvelle année universitaire 2019-2020, en présence du ministre de la formation et de l'enseignement professionnels, Dada Moussa Belkheir, et celui de l'emploi, du travail et de la sécurité sociale, Tidjani Hassan Haddam, le ministre a souligné que la rentrée universitaire reflète l'orientation du secteur à s'adapter aux exigences de l'environnement économique et social du pays.

Cette nouvelle année se distingue par le renforcement de la dimension professionnelle en nette croissance des offres de formation dans plusieurs spécialités d'enseignement supérieur ", a-t-il dit.

Tayeb Bouzid a rappelé que le rôle assumé par l'université s'inscrit dans le cadre des grands objectifs de la réforme de l'enseignement supérieur visant à développer les missions de ses institutions et à renforcer leurs capacités.

Dans cette optique, il a déclaré que la rentrée universitaire revêt une importance particulière car, elle se renforce par un réseau d'écoles supérieures et par l'ouverture des nouvelles classes préparatoires dans diverses spécialités dont celles des énergies renouvelables, des forêts et de l'informatique.

Le ministre a estimé que le développement du secteur universitaire nécessite la satisfaction permanente de la demande sociale en matière de qualité et d'efficacité.

Dans ce sens, Tayeb Bouzid a souligné que "le secteur veille à achever le processus de préparation d'un projet de loi sur les missions dévolues au Conseil national de la recherche scientifique et technologies", tout en mettant en exergue "la nécessité de réviser la loi d'orientation de l'enseignement supérieur, ses textes d'application ainsi que la carte de formation en diversifiant les méthodes d'enseignement et introduisant de nouveaux modes de formation".

La nouvelle rentrée universitaire a été marquée par l'inscription de 260.554 nouveaux étudiants ayant rejoint les établissements d'enseignement supérieur au niveau national, pour atteindre un effectif de différents paliers de plus de 1,7 million d'étudiants, encadrés par 60.853 enseignants.

Pour cette année, il est prévu le recrutement de 64.000 enseignants pour atteindre une moyenne nationale d'encadrement pédagogique d'un enseignant pour 25 étudiants.

A cette occasion, l'assistance a suivi un cours inaugural ayant pour sujet "la santé numérique innovante comme solution miracle", présenté par le professeur Abdelmadjid Sanaouber.

Il a été également procédé à l'installation officielle du Conseil national de déontologie universitaire. Des enseignants promus au grade de maitre hospitalo-universitaire ont été également honorés lors de cette cérémonie.

Auparavant, la délégation ministérielle a inauguré la nouvelle faculté de médecine d'Oran, dotée d'une capacité de 10.000 places pédagogiques.

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique poursuivra sa visite dans la wilaya d'Oran en inspectant et inaugurant plusieurs infrastructures relevant de son secteur, rappelle-t-on.