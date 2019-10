Algérie: Le Conseil de la nation participe à Belgrade à une Réunion sur le rôle des parlementaires dans la prévention de la violence armée

Alger — Le Conseil de la nation participera, mardi à Belgrade (Serbie), à une Réunion sur le rôle des parlementaires dans la prévention de la violence armée, indique lundi un communiqué de la Chambre haute du Parlement.

Consacrée au "rôle des parlementaires dans la prévention de la violence armée et la promotion de l'avènement de sociétés pacifiques et développées de manière durable dans le cadre de l'Agenda 2030", la Réunion est organisée par le Forum parlementaire sur les armes légères et de petit calibre, en marge de la tenue de la 141e Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP).

Plusieurs thèmes sont à l'ordre du jour, notamment "le rôle des parlementaires dans la promotion du rôle des femmes dans l'instauration de la paix et de la sécurité", "les mécanismes d'aide aux jeunes en faveur de la paix et la promotion de leur rôle en matière législative" et "le rôle des parlementaires dans la prévention de la violence armée", précise la même source.

Le Conseil de la nation sera représenté aux travaux de cette Réunion par le sénateur Mahmoud Kissari.