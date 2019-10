Cameroun: Artisanat - Vers un partenariat avec le Sénégal

L'ambassadeur Khare Diouf et le ministre des PME en ont parlé vendredi dernier à Yaoundé au cours d'une audience.

Le Cameroun veut s'inspirer du modèle de développement des entreprises artisanales sénégalaises pour promouvoir son artisanat local. Vendredi dernier, Achille Bassilekin III, ministre des Petites et moyennes entreprises, de l'Economie sociale et de l'Artisanat (Minpmeesa) a reçu en audience Khare Diouf, ambassadeur du Sénégal au Cameroun. Au sortir de l'entretien, le ministre a annoncé la signature prochaine d'un accord de coopération dans le domaine de l'artisanat entre les deux pays, notamment en matière de transformation du cuir, de bijouterie, de la mode et du textile.

« Nous voulons nous inspirer de la réussite de la Chambre nationale des métiers et de l'Artisanat du Sénégal pour établir un accord de partenariat avec cette institution. Notamment susciter une collaboration entre cet institut et notre Centre international de l'Artisanat mais aussi avec nos villages artisanaux», explique le ministre. La promotion des Pme a aussi meublé les échanges entre les deux personnalités. « Nous avons passé en revue le dispositif d'accompagnement qui existe autour des Pme au Sénégal. Notamment l'initiation à l'entrepreneuriat rapide. Un programme doté de 30 milliards de F qui vise à densifier non seulement l'écosystème entrepreneurial sénégalais, mais aussi promouvoir les entreprises artisanales.

Un exemple qui pourrait également servir à la promotion de nos Pme locales », poursuit Achille Bassilekin III. D'après l'ambassadeur, cette coopération est promise à de belles perspectives. « Nous voulons booster les échanges commerciaux entre le Sénégal et le Cameroun, un pays avec lequel nous présentons beaucoup de similitudes, notamment dans le domaine artisanal», a indiqué Khare Diouf. Le ministre a par ailleurs saisi cette opportunité pour convier le Sénégal, en qualité d'invité d'honneur, à la 7e édition du Salon international de l'artisanat du Cameroun (Siarc), qui se tiendra en avril 2020.