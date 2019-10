Sénégal: Inauguration du centre d'excellence Youssoupha Ndiaye de Guéréo - La FSF se dote d'un nouveau complexe sportif

Le village de Guéréo situé dans le département de Mbour a étrenné son centre d'excellence de football baptisé au nom de l'ancien ministre d'Etat, ministre des Sports et ancien président du Conseil Constitutionnel, Youssoupha Ndiaye. L'inauguration a eu lieu hier, dimanche 13 octobre en présence du président de la Confédération africaine de football (CAF).

Après le centre sportif Jules François Bocandé de Toubab Dialaw, la Fédération sénégalaise de football (Fsf) vient de se doter d'un autre complexe sportif.

Il s'agit du centre d'excellence construit dans la commune de Guéréo et qui porte désormais le nom de son fondateur Youssoupha Ndiaye, par ailleurs ancien ministre d'Etat, ministre des Sports.

L'inauguration a eu lieu hier, dimanche 13 octobre en présence du président de la Confédération africaine de football (Caf), Ahmad Ahmad, du ministre des sports, Matar Ba et de plusieurs autorités sportives.

ME SENGHOR FAIT LA GENESE DU CENTRE

«Ce centre qu'on avait commencé à construire en 2002 et dont les travaux sont achevés en 2008, malheureusement, n'a jamais été opérationnel jusqu'à ce que la Caf ait décidé de le remettre à la disposition du Sénégal», a fait savoir le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor. Construit sur une superficie de 20 hectares, le complexe sportif a coûté 150 millions à la Fsf.

« Etant fermé pendant 10 ans, nous avons dû injecter 150 millions pour que ce centre réparti en deux niveaux soit opérationnel, un niveau déjà bâti par la Caf sur 5 ha et surtout une réserve foncière de 14 ha qui est destiné à abriter des plateaux de terrain en gazon naturel et synthétique, un hôtel de haut standing et des salles de cours, de conférences », a tenu à préciser Augustin Senghor.

MATAR BA ACCEDE AUX DOLEANCES DES POPULATIONS

Pour le ministre des Sports Matar Ba, l'objectif du centre d'excellence Youssoupha Ndiaye est de former et d'éduquer.

«Le centre est dédié à la petite catégorie en particulier et se doit d'être un haut lieu de production de talents capables de porter encore plus haut le nom et l'image du Sénégal et d'Afrique à travers le monde », a indiqué Matar Ba.

Il a exaucé à tout mettre en œuvre pour gérer ce nouvel outil avec toute l'efficacité requise. Prenant la parole, le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad s'est réjoui de la réhabilitation du nouveau centre sportif qui, selon lui, va contribuer au développement du football.

«Réhabiliter ce centre et le rendre fonctionnel, c'était un acte fort du comité exécutif de la Caf et de moimême surtout dans un monde où on vit souvent avec les réseaux sociaux, les destructions ne manquent pas», a déclaré Ahmad Ahmad.

Et d'ajouter, «ça va être utilisé pour le continent et surtout pour la zone périphérique et il cadre bien dans notre projet de décentralisation de la gestion du football dans notre continent».

Déjà opérationnel, la sélection nationale U17 qui va prendre part à la coupe du monde de cette catégorie au Brésil, loge dans le nouveau centre sportif.

Il faut dire que les populations de Guéréo ont saisi l'occasion pour faire part de leurs doléances aux autorités. Sur ce Matar Ba a décidé de doter Guéréo d'une grille de protection.