Seychelles: Les Seychelles se lancent dans l'aquaculture industrielle

L'ouverture de l'installation de géniteurs, d'acclimatation et de quarantaine au port de pêche de Providence marque le lancement officiel de l'aquaculture en tant qu'industrie aux Seychelles.

Géré par l'Autorité de la pêche des Seychelles (SFA), l'établissement a été inauguré lundi par le président Danny Faure en présence de l'ambassadeur de l'UE auprès de la nation insulaire, Vincent Degert.

Située dans la zone industrielle à l'est de l'île principale de Mahé, cette installation - la première du genre sur les îles - est financée par l'Union européenne dans le cadre du fonds sectoriel de la pêche.

«C'est pour nous assurer que les animaux reproducteurs matures, également connus sous le nom de géniteurs, sont bien soignés, qu'ils peuvent s'adapter aux conditions de vie en captivité, se reproduire et produire un grand nombre d'œufs de haute qualité, moins de problèmes de maladie et une plus grande longévité», a expliqué Aubrey Lesperance, directrice agent d'aquaculture à l'autorité.

L'installation a été conçue conformément aux normes internationales en matière de meilleures pratiques.

C'est la première étape dans les efforts du gouvernement visant à faire de l'aquaculture une industrie et à diversifier l'économie des Seychelles sans nuire à la pêche et au tourisme.

En outre, l'aquaculture s'aligne sur la stratégie pour l'économie bleue du gouvernement des Seychelles - 115 îles dans l'océan Indien occidental.

Le terme large «aquaculture» désigne l'élevage, la production et la récolte d'animaux et de plantes dans tous les types de milieux aquatiques, y compris les étangs, les rivières, les lacs et l'océan.

«L'aquaculture est aujourd'hui l'une des industries mondiales à la croissance la plus rapide, représentant 51% de tout le poisson consommé dans le monde. L'augmentation de la demande de poisson à l'échelle mondiale signifie que le monde devient de plus en plus dépendant de l'aquaculture. Nos océans ne peuvent pas suivre et l'aquaculture est le seul moyen de répondre à cette demande », a déclaré le ministre des Pêches et de l'Agriculture, Charles Bastienne.

Les installations, accessibles 24h / 24, sont gérées par un groupe de huit techniciens seychellois, dont la majorité sont diplômés de l'Académie maritime des Seychelles, formés et encadrés par l'autorité.

Mérous, vivaneaux, concombres de mer et oursins sont actuellement conservés dans l'établissement et sont destinés à l'agriculture commerciale.

Le vivaneau rouge de l'empereur est l'une des espèces conservées dans l'établissement. (Rassin Vannier) Photo License: CC-BY

Deux ensembles de cages sont également installés dans la mer au large du port de pêche. Ces cages de mer abriteront des poissons juvéniles produits par l'installation de géniteurs. Ils y seront gardés jusqu'à ce qu'ils atteignent la taille requise. Les autres composantes de la facilité devraient commencer dès que les fonds seront obtenus.

L'autorité de pêche des Seychelles devrait, courant novembre, commencer à délivrer des licences pour cinq espèces qui seront élevées dans ce nouveau secteur.

L'ambassadeur de l'UE - Vincent Derget - s'est félicité des bonnes relations et du partenariat solide entre la nation insulaire et l'union. M. Derget a souligné qu'au cours des 35 dernières années, douze accords de pêche ont été signés - tous pour le bien des îles.