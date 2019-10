Algérie: 1er Novembre 54 - Distribution de milliers de logements à travers le pays

Boumerdes — Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud a annoncé, lundi à partir de Boumerdès, le parachèvement en cours des derniers préparatifs, en perspective d'une importante opération de distribution de milliers de logements, à travers le pays, à l'occasion des festivités du 1er Novembre 1954.

"Nous procédons actuellement aux dernières retouches pour la distribution de milliers de logements (toutes formules confondues) à l'échelle nationale, à l'occasion des festivités du 1er Novembre 54", a indiqué Kamel Beldjoud dans une déclaration à la presse, à l'issue d'une cérémonie de remise des clés de 937 logements AADL à Boumerdès.

Le ministre, qui n'a pas précisé le nombre exacte de ces logements, relevant des formules publics locatives (LPL), AADL, socio-participatifs, promotionnels aidés, et construction rurale, entre autres, a ajouté que ces lots vont contribuer dans "l'amélioration du cadre de vie du citoyen algérien".

Sur un autre plan, M. Beldjoud a annoncé le "dégagement dans les prochains jours" des aides financières, décidées par l'Etat, au profit des bénéficiaires de terrains au niveau des "lotissements sociaux des wilayas de Sud et des Hauts plateaux, dont les travaux d'aménagement préliminaires et secondaires ont été parachevés", a-t-il fait savoir.

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a, aussi, réitéré l'"engagement de l'Etat", à travers les précédentes réunions ministérielles, dont la dernière en date est représentée par le Conseil ministériel du 10 octobre courant, à l'accompagnement et prise en charge des besoins (en logements) de chaque catégorie sociale". Il a signalé, entre autres, "la réunion des conditions susceptibles de permettre à chaque citoyen de bénéficier d'un logement décent, au titre des différentes formules de logements, outre les aides et lotissements sociaux des wilayas du Sud et des Hauts plateaux", a-t-il souligné.

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, qui était accompagné des autorités locales et d'élus, a présidé, au siège de la wilaya, une cérémonie de remise des clés de 937 logements AADL (programme 2001), repartis à travers trois sites (dont deux à Bordj Menail et le 3ème dans la commune de Boumerdès).

Cette opération clôture définitivement le programme AADL 2001 à Boumerdès, comptant 2.300 unités, a -t-on indiqué, sur place.