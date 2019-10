Congo-Brazzaville: Concert de casseroles des étudiants en administration pour protester

Quelques 1863 étudiants finalistes de l'Ecole nationale moyenne d'administration (ENMA) qui attendent d'être recrutés depuis bientôt dix ans pour certains, organisent un sit-in agrémenté par un concert de casseroles devant le ministère de la Fonction publique. Ils ont entamé lundi 14 octobre la quatrième semaine de leur mouvement.

Lundi ces étudiants ont bravé la pluie en début de matinée au rythme des fanfares et des vuvuzelas. « Nous voulons notre intégration dans la paix », peut-on lire sur une longue banderole qu'ils ont déployée. Mais, dans leurs déclarations, on sent bien la colère.

« Qu'est-ce qui se passe finalement ? On ne nous recrute pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe », s'interroge une étudiante. « Nous sortons de l'ENMA. Nous sommes là et nous avons besoin du boulot. On est là. Nous avons des enfants, ce qui signifie que nous sommes de grandes personnes », souligne une autre.

« La loi dit que dès que nous finissons notre formation nous sommes intégrés (dans la fonction publique) automatiquement. Malheureusement nous constatons que notre situation d'intégration ne vient pas », se désole un autre étudiant.

« Nous ne sommes pas allés à l'école pour rester à la maison », rappelle une manifestante.

« Déçus les autorités »

D'après les manifestants leur mouvement se déroule dans l'indifférence totale des autorités gouvernementales. « Nous sommes là depuis quatre semaines.

Tous les ministres passent par là. Ils n'ont pas le souci de nous demander ce qui se passe. Rien du tout. Nous sommes à deux pas du Palais présidentiel. En tout cas, nous sommes déçus des autorités congolaises », dénonce une étudiante en colère.

« Trop c'est trop. Seule une décision sincère et conséquente des autorités mettra un terme à notre sit-in », ont prévenu ces jeunes étudiants formés dans une dizaine de filières allant des douanes à la gestion scolaire en passant par la diplomatie.