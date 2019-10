Angola: La ministre de la Jeunesse ouvre l'académie Cisco à la Maison de la Jeunesse

Luanda — La ministre de la Jeunesse et des Sports, Ana Paula do Sacramento Neto, a inauguré lundi, à la Maison de la jeunesse de Viana, une Académie Cisco dédiée à l'enseignement de sujets relatifs aux technologies de l'information et de la communication (TIC).

L'Académie Cisco est une école spécialisée dans l'enseignement des TIC, des réseaux informatiques, partant des notions les plus élémentaires aux plus avancées. Dans une première phase, les programmes de formation seront assurés par des techniciens de l'Institut des télécommunications (ITEL).

La formation de 30 jours commence dans un mois et les inscriptions sont déjà ouvertes pour les cours d'IT Essentials (réparation avancée d'ordinateurs), l'introduction au réseau, les concepts de base du routage et de l'informatique, l'extension du réseau et l'interconnexion aux réseaux.

Le ministère des Télécommunications et de la Technologie de l'information (MTTI) a équipé le laboratoire informatique de l'Académie de 25 ordinateurs, de 19 téléphones IP (communication interne), de trois routeurs, d'un système de vidéosurveillance, d'un commutateur et de leurs accessoires.

L'acte a été témoigné par le ministre des Télécommunications et des Technologies de l'information, José Carvalho da Rocha, le secrétaire d'État à la Jeunesse, Fernando Francisco João, et le directeur de l'ITEL, André Pedro.

Cet événement s'inscrit dans le cadre de la coopération institutionnelle avec le MTTI, qui a également mis au point une plateforme informatisée de gestion scolaire, comme cela a été le cas récemment avec l'Institut polytechnique des sciences géographiques (IPCG).

L'Académie Cisco est le composant de formation de la multinationale du même nom qui fournit une plate-forme d'apprentissage en ligne ainsi qu'un composant physique avec un instructeur local. L'ITEL est l'académie régionale des pays africains lusophones (PALOP) et est responsable de la certification.