Maroc: L'ANGOP au forum sur le leadership féminin à Rabat

Rabat — L'Angola, par l'intermédiaire de l'Agence Angola Presse (ANGOP-E.P), participe depuis lundi 14 décembre à Rabat (Maroc) à un séminaire de formation sur le leadership féminin dans les agences de presse.

L'ANGOP est représentée à l'événement sous le slogan "Le leadership des femmes: besoins et stratégies des agences de presse africaines", par la sous-éditrice du Desk Français, Luzia N'goma.

Vingt et une professionnelles de 20 pays, dont l'Angola, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Cap Vert, la RCA, le Congo, la RD Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Ghana, la Guinée Conakry, la Guinée Bissau, le Libéria, la Namibie, le Niger, le Nigéria, le Sénégal, la Sierra Leone, le Togo et le Maroc (avec deux participantes) participent à cette rencontre.

Destiné exclusivement aux femmes dirigeantes à fort potentiel et aux journalistes exécutives d'agences africaines, ce séminaire fait partie du plan de formation de la FAAPA pour l'année 2019.

Il sert à développer particulièrement leurs personnalités de leadership et à renforcer leurs compétences d'influence afin d'optimiser leurs relations et de défendre leurs idées.

Durant cinq jours, les participantes discuteront de sujets tels que "Leadership et développement personnel", "La communication au service du leadership", "Le leadership, est masculin ou féminin ... quelle différence?", "Prise de parole en public ... cristallisation de leadership "et" Personal Branding, effet de mode ou véritable besoin".

La cérémonie d'ouverture de l'événement a été présidée par le président de la Fédération atlantique des agences de presse africaines (FAAPA), Khalil Hachimi Idrissi.

Basée au Maroc, la FAAPA est une plate-forme professionnelle destinée à promouvoir l'échange d'expériences, d'informations et de produits multimédias, ainsi que l'échange d'idées et de réflexions sur l'avenir des agences de presse africaines et le rôle qu'elles devraient jouer au XXIe siècle dans leurs respectives diversités et spécialités.

La FAAPA a également pour finalité d'établir un partenariat stratégique et de développer les relations entre les agences de presse, outre de contribuer à la consolidation de la libre circulation de l'information et de renforcer la coopération et la coordination au niveau des forums régionaux.