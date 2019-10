Afrique: 141ème Assemblée de l'Union interparlementaire - Samy Badibanga représente la RDC en Serbie

La République démocratique du Congo est valablement représentée par son 1er vice-président de la Chambre haute du parlement, en la personne du Sénateur Samy Badibanga Ntita.

Ce dernier, ayant été porté à la tête d'une délégation de Sénateurs congolais, prend part à la 141ème Assemblée de l'Union interparlementaire à Belgrade, capitale de la Serbie, où il séjourne depuis samedi 12 octobre 2019.

Cet ancien Premier ministre de la RDC a assisté physiquement à la séance d'ouverture de l'Assemblée de l'UIP axée sur le "Renforcement du droit international : rôles et mécanismes parlementaires, et contribution de la coopération régionale".

La 140ème session de l'UIP s'était tenue à Doha au Qatar, la présente session qui se déroule à Belgrade, ira du 13 au 17 octobre 2019.

D'après quelques officiels, tous les organes statutaires se réunissent à ces assises, à savoir : le Conseil directeur, les Commissions permanentes, le Comité des droits de l'homme des parlementaires, le Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient, ainsi que le Forum des femmes parlementaires et le Forum des jeunes parlementaires de l'UIP.

Avec la présence de l'ancien Premier ministre et actuel 1er Vice-président du Sénat, la patrie de Lumumba -Mzee espère que cela va contribuer positivement à la bonne marche du pays.

Zoom sur l'UIP

L'UIP est une organisation mondiale des parlements nationaux. Fondée en 1889 par un petit groupe de parlementaires qui se consacraient à la promotion de la paix par la diplomatie et le dialogue parlementaires, l'UIP est depuis devenue l'organisation véritablement mondiale des parlements nationaux.

Aujourd'hui, elle se rapproche de plus en plus de l'universalité, avec 179 Parlements membres, 12 membres associés et un nombre croissant de parlementaires du monde entier qui participent à ses travaux. Alors que son slogan est «Pour la démocratie.

Pour tous», sa vision est de travailler pour un monde dans lequel chaque voix compte, un monde où la démocratie et les parlements sont au service des citoyens pour promouvoir la paix et le développement.

Sa mission est de promouvoir une gouvernance, des institutions et des valeurs démocratiques, de concert avec les Parlements et parlementaires afin de faire ressortir et de répondre aux besoins et aspirations des citoyens.

L'UIP œuvre pour la paix, la démocratie, les droits de l'homme, l'égalité des sexes, l'autonomisation des jeunes et le développement durable grâce au dialogue politique, la coopération et l'action parlementaire.

Son financement provient principalement des fonds publics par le biais de ses membres. Son siège se trouve à Genève en Suisse mais elle et a également un bureau à New York, aux Etats-Unis.