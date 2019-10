Maroc: Le conte en fête à Zagora

Un carnaval haut en couleur a été organisé vendredi à Zagora dans le cadre de la 7ème édition du Festival international du conte et des arts populaires, et ce pour fêter les arts populaires de plusieurs pays prenant part à cet événement culturel et artistique qui se tient du 9 au 13 octobre.

Ce défilé a été une occasion pour les habitants de Zagora de se rapprocher au plus près de l'une des diverses facettes des arts populaires qui reflètent la richesse et la diversité des patrimoines culturels et artistiques de différents pays du monde.

Le carnaval, auquel ont pris part des troupes marocaines et étrangères ainsi que plusieurs conteurs, a parcouru les principales artères de la ville, partant du siège de la direction du festival pour arriver à la place de la Maison de la culture de Zagora. Reflétant le riche patrimoine populaire et l'héritage historique de Zagora et sa région, le défilé a permis au public d'assister à une frénésie de rythmes et de sons de troupes marocaines et étrangères. Cette fête carnavalesque a offert l'occasion aux habitants de la ville de se réunir et de faire la fête dans la rue au son de rythmes de troupes et compagnies artistiques du Maroc et d'autres pays notamment la Belgique, l'Italie et le Canada.

Le directeur adjoint du festival, Dahbi El Bouzidi, a souligné que ce carnaval offre l'occasion aux participants de présenter leurs dernières créations, sachant que plusieurs d'entre eux travaillent dans le cadre d'associations artistiques œuvrant à produire des contes et des textes poétiques.

Il a fait savoir, dans une déclaration à la MAP, que ce défilé a connu la participation de 14 troupes, précisant que la plupart des troupes locales ayant contribué à l'animation de cet événement représentent les communes de Tamegroute et Timzoughine, outre la ville de Zagora. Organisé en partenariat avec le Conseil de la région de Drâa-Tafilalet, le Conseil provincial de Zagora, le ministère de la Culture, le ministère de la Jeunesse et des Sports et l'Office national marocain du tourisme (ONMT), ce festival connaît la participation d'une pléiade de conteurs et de troupes folkloriques marocains et étrangers.

Au programme de cette 7ème édition, des spectacles individuels et collectifs des conteurs, des soirées artistiques, des pièces de théâtre, des spectacles pour enfants et des ateliers d'expression corporelle qui auront lieu, entre autres, dans les Maisons de jeunes et la prison locale de Zagora. Des participants de plusieurs pays, dont la Bulgarie, l'Italie, la France, le Canada, la Belgique, la Tunisie et l'Egypte, prennent part à ce festival international, et ce dans le cadre des efforts des organisateurs visant à ouvrir cette manifestation sur les spécificités culturelles d'autres pays.