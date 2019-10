Ile Maurice: Krish Kaunhye de Top FM - Réplique cinglante au Premier ministre

C'est vers 11 heures ce mardi 15 octobre que le directeur de Top FM s'est rendu aux Casernes centrales. Il était accompagné Mes Imtihaz Mamoojee et Pazhany Rangasamy, respectivement avocat et avoué.

Toute cette affaire porte sur la polémique du Film Rebate Scheme, soit le Serenitygate, comme l'appelle la rédaction de Top TV. Réagissant après les propos de Pravind Jugnauth à Triolet hier, le directeur de Top FM avait notamment déploré que le Premier ministre ait mis des journalistes en péril en demandant si un représentant de ce média était présent au congrès.

Et ce matin, il s'est rendu aux Casernes pour faire une Precautionary Measure. «Il a fait des insultes pas justifiées vis-à-vis de la presse indépendante. Je pense à la sécurité de tout notre personnel.» Pour lui, le Premier ministre a formulé une «menace claire et nette». Et il a rappelé que, pourtant, «il est encore Premier ministre et il se doit de garantir la sécurité de tout citoyen. Sa déclaration d'hier est une incitation claire et nette à ses partisans envers le personnel de Top FM».

Evoquant Serenitygate, comme rapporté par la rédaction de Top TV, il a expliqué qu'ils n'ont fait que «rapporté la vérité». «Nous ne sommes pas des agents d'un quelconque parti politique. Bien sûr la vérité va définitivement profiter à d'autres.»

Krish Kaunhye d'enchaîner que Top FM n'a pas besoin d'argument contre lui. «Nou amenn la vérité. C'est à la population de décider.»

Le directeur de Top FM a également répondu à l'argument selon lequel il s'attaque à son épouse, Kobita Jugnauth, et à son beau-frère, Sanjeev Ramdanee. «No pa p vise so madame k so bofrer. Sorry sé ou ki concerné», lancera-t-il au PM.

Avant d'ajouter que «seki pasé dan ou la cuisine interne peu importe. Seki importan sé ou kinn amenn sa ziska cabinet. Sé ou ki concerné nul autre». Avant de prévenir que si la commission anticorruption s'intéresse avec ce cas, «se pa ou madam ou bofrer ki concerné. Sé ou personnellement».

Déterminé, Krish Kaunhye soutient également que «nou pa pou aret la. Ki sa plair ou ou pas».