Soudan: Al-Zubair omanie de Pétrole veut augmenter ses investissements dans le pays

Khartoum — Le ministre de l'Énergie et des Mines, Ing. Adel Ali Ibrahim a accueilli, dimanche une délégation du groupe omanais Al-Zubair, dirigée par l'Ing. Sultan Al-Ghaithi, responsable du secteur pétrolier du groupe, qui comprend la société pétrolière et gazière Yara d'Oman et la société KIM Mining, qui comprend un partenariat national.

Il a déclaré que les portes du Soudan étaient ouvertes à toutes les sociétés internationales, notamment que les sociétés omanaises avaient un potentiel connu dans l'industrie pétrolière, exprimant sa volonté de fournir au groupe toutes les données et études préparées sur les opportunités offertes en matière d'investissement.

Al-Ghaithi a révélé sa volonté d'étendre les investissements de la société au Soudan dans le secteur pétrolier et gazier par le biais de partenariats avec la Société nationale Sudapet dans les concessions qu'elle gère et que les opportunités présentées dans les blocs (8-17), réaffirmant leurs volonté d'extension l'activité minière pour inclure l'or et le chrome, au cours de la période écoulée, en plus de la construction de l'usine de concentration de chrome dans l'Etat du Nil Bleu avec une capacité de production de 15 000 tonnes par mois.

Il a également mis l'accent sur les possibilités et l'activité du groupe Al-Zubair dans le secteur de l'industrie pétrolière et gazière à Oman et ses investissements en Tanzanie et certains pays africains.