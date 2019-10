Soudan: Salva Kiir et les leaders de la région attendent le succès des négociations de Juba

Juba — Le président de l'Etat du Soudan du Sud Salva Kiir Mayardit a déclaré lors de la séance d'ouverture des négociations de paix entre le gouvernement soudanais et les mouvements de lutte armée à Juba, et que sans la confiance dans la nouvelle direction au Soudan, nous ne pourrions pas organiser cette plateforme; Il a également appelé les deux parties à faire des "concessions" pour une paix qui représenterait un "coup de pouce" pour le voisin du Sud, qui est sur le point de former son gouvernement de transition ;le gouvernement de l'Unité Nationale.

Le président Salva Kiir a remercié le président du Conseil de la souveraineté Lt-Gen. Abdalfatah Alburhan et vice-président Lt-Gen. Mohammed Hamdan Daglo et le Premier ministre Dr. Abdullah Hamdok, il a également appelé les négociateurs de s'attaquer aux négociations avec toute confiance pour l'intérêt du people soudanais et de la région.

Le chef du Front Révolutionnaire, M. Hadi Idris Yahya a également pris la parole, affirmant l'engagement du Front Révolutionnaire à parvenir à un accord de paix global dans le pays, soulignant que le changement survenu au Soudan où contribuait la lutte armée avait créé une nouvelle réalité grâce à laquelle la page du passé pouvait être tournée et ouvrir une nouvelle page au-delà des échecs du passé.

Abdulaziz Alhelo chef du SPLM-N a hautement apprécié l'initiative du président Salva Kiir et a annoncé que son mouvement était prêt à parvenir à un accord de paix qui s'attaque à la racine du problème.

Le Président ougandais SE. Yoweri Museveni le Premier ministre éthiopien M. Aby Ahmed et le Premier ministre de l'Égypte M. Mustafa Madbouli ont affirmé qu'ils étaient résolus à soutenir le processus de paix au Soudan.